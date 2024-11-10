Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınavı tarihini paylaştı: 2024 hakimlik savcılık sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı tarafından 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına yönelik sınav başvuru takvimi duyuruldu. 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı Adalet Bakanlığuı bünyesinde istihdam edilecek. Peki, 2024 hakimlik savcılık sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınavı tarihini paylaştı: 2024 hakimlik savcılık sınavı ne zaman? - 1

1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanı yayımlandı. 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanı yayımlandı. İlanda hakim - savcı yardımcılığı başvuru şartları ve sınav tarihi gibi bilgilere yer verildi. Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar, mesleğe kabul öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitim alacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınavı tarihini paylaştı: 2024 hakimlik savcılık sınavı ne zaman? - 2

BAŞVURU TAKVİMİ

Adaylar başvurularını, 6-13 Kasım 2024 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınavı tarihini paylaştı: 2024 hakimlik savcılık sınavı ne zaman? - 3

HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı bu sene ÖSYM tarafından 21-22 Aralık’ta yapılacak.

SINAV MERKEZLERİ

010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
067 ANKARA-YENİMAHALLE
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
420 KONYA
610 TRABZON

Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınavı tarihini paylaştı: 2024 hakimlik savcılık sınavı ne zaman? - 4

SINAVIN UYGULANMASI

Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Aralık 2024 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2024-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Aralık 2024 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.


Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınavı tarihini paylaştı: 2024 hakimlik savcılık sınavı ne zaman? - 5

2024-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 22 Aralık 2024 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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