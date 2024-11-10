Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınavı tarihini paylaştı: 2024 hakimlik savcılık sınavı ne zaman?
Adalet Bakanlığı tarafından 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına yönelik sınav başvuru takvimi duyuruldu. 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı Adalet Bakanlığuı bünyesinde istihdam edilecek. Peki, 2024 hakimlik savcılık sınavı ne zaman?
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanı yayımlandı. 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanı yayımlandı. İlanda hakim - savcı yardımcılığı başvuru şartları ve sınav tarihi gibi bilgilere yer verildi. Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar, mesleğe kabul öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitim alacak.