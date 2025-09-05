Adalet Bakanlığı İKM 3500 personel alımı sonuçları 2025: İnfaz Koruma Memuru (gardiyanlık) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı İKM 3500 personel alımı sonuçlarında son durum, gardiyanlık mesleği için başvurularını yapan adayların gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde 2025 yılında yapılacak personel alımlarına ilişkin süreç tüm hızıyla devam ederken gözler sonuç ekranına çevrildi. Bakanlık, ceza ve tevkif evlerinde görev almak üzere 3 bin 500 İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmiş durumda. Özellikle mülakat ve sözlü sınav aşamalarına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (gardiyanlık) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları, başvuruda bulunan binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alımı yapacak. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar için en kritik aşama sözlü mülakat ve uygulama sınavı sonuçlarının ilan edilmesi olacak. Adalet Bakanlığı’nın geçmiş dönem alım süreçleri incelendiğinde, sonuçların genellikle başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra yaklaşık 1 ila 2 ay içerisinde açıklandığı görülüyor.

Bu doğrultuda 2025 yılı İKM alımı sonuçlarının da Eylül ayının ilk ve ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İKM SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi "pgm.adalet.gov.tr" üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabilecek. Ayrıca duyurular, bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılacak.Sonuçlar nereden öğrenilecek?

İKM ALIMI SONRASI SÜREÇ

Kazanan adaylar için:

Atama takvimi yayınlanacak.

Görev yerleri ve dağılım listesi ilan edilecek.

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonuçları netleşen adaylar görevlerine başlayacak.

