Adalet Bakanlığı İKM 3500 personel alımı sonuçları 2025: İnfaz Koruma Memuru (gardiyanlık) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları, başvuruda bulunan binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alımı yapacak. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. İşte ayrıntılar...