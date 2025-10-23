Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru alımı sonuç sorgulama

Adalet Bakanlığı İKM perosnel alımı sonuçları için gözler cte.adalet.gov.tr adresine çevrildi. İnfaz Koruma Memuru alımlarına adaylar yoğun ilgi gösterirken personel alımı sonuçları beklenmeye başlandı. Personel alımı şartlarını sağlamayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak. Sonuçların duyurulmasının ardından hak kazanan adaylar, yazılı/sözlü sınavlara katılacak. Sınavlarda başarılı olan adayların yerleştirme işlemleri yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, İKM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama işlemleri…

Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru alımı sonuç sorgulama - 1

Adalet Bakanlığı 3.500 personel alımı başvuru işlemleri 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bakanlık İnfaz koruma memuru kadrosunun yanı sıra hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetli kadrolarına alım yapacak. . İlan edilen kadronun 3 katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Sözlü sınavlarda adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması gerekiyor. Son olarak Adalet Bakanlığı destek personeli (hizmetli) alımı sonuçları erişime açılmış ve sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlenmişti. Peki Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, İKM personel alımı sonuçlarında son durum…

TÜRKİYE HABERLERİ

Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru alımı sonuç sorgulama - 2

ADALET BAKANLIĞI İKM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru başvuru sonuçları henüz erişime açılmadı. Sınavlara katılmaya hak kazanan adayların en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar duyurulması bekleniyor. Adalet Bakanlığı 3.500 personel alımı sonuçları cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.

Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru alımı sonuç sorgulama - 3

ÜÇ KATI KADAR ADAY SINAVA ÇAĞRILACAK

Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

İlan edilen diğer ünvanlar için, sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının her bir öğrenim düzeyi için üç katı kadar aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru alımı sonuç sorgulama - 4

PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sınavlar sözlü veya uygulamalı olarak yapılacaktır. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konulardan oluşacak.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

  • Etiketler :
DAHA FAZLA GÖSTER