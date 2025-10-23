Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İnfaz Koruma Memuru alımı sonuç sorgulama
Adalet Bakanlığı İKM perosnel alımı sonuçları için gözler cte.adalet.gov.tr adresine çevrildi. İnfaz Koruma Memuru alımlarına adaylar yoğun ilgi gösterirken personel alımı sonuçları beklenmeye başlandı. Personel alımı şartlarını sağlamayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak. Sonuçların duyurulmasının ardından hak kazanan adaylar, yazılı/sözlü sınavlara katılacak. Sınavlarda başarılı olan adayların yerleştirme işlemleri yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, İKM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama işlemleri…
Adalet Bakanlığı 3.500 personel alımı başvuru işlemleri 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bakanlık İnfaz koruma memuru kadrosunun yanı sıra hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetli kadrolarına alım yapacak. . İlan edilen kadronun 3 katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Sözlü sınavlarda adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması gerekiyor. Son olarak Adalet Bakanlığı destek personeli (hizmetli) alımı sonuçları erişime açılmış ve sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlenmişti. Peki Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, İKM personel alımı sonuçlarında son durum…