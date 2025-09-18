Adalet Bakanlığı İKM sonuç sorgulama ekranı cte.adalet.gov.tr | 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) personel alımı sonuçları için son dakika açıklama bekleniyor. 3 bin 500 personel alımı için başvurular 1-15 Ağustos tarihlerinde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken adaylar ise sonuçlara odaklandı. Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sözlü/yazılı sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar belli olacak. İKM personel alımı sonuçları cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak. İlan edilen kadronun üç (3) katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Peki Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı…

Adalet Bakanlığı bünyesinde infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli kadrolarına alım yapılacak. Zabıt katipliği için başvuru yapan adaylar ise 27 Eylül’de sınavlara davet edilecek. İnfaz Koruma Memuru alımı için başvuru işlemleri 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sınavlara davet edilecek. Sınavlarda da benzer şekilde başarılı olan adayların atama işlemleri gerçekleştirilecek. İnfaz koruma memuru, hemşire, sağlık teknisyeni gibi unvanlarda adaylardan KPSS puan şartı aranacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi 2025 yayımlandı mı? İşte, sonuçlara ilişkin son durum…



ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 15 Ağustos itibariyle sona ererken değerlendirme işlemleri de bu tarihten itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin bir takvim yayımlanmadı.

Sonuçların en geç Eylül ayı sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar özel-genel şartlar, KPSS puanı, eğitim vb. gibi kriterlere göre değerlendirilecek. KPSS puanı en yüksek olan adaydan itibaren adaylar çağılırken toplam ilan edilen kadronun üç katı aday sınavlara davet edilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.

SINAVLAR NASIL DÜZENLENECEK?

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacak. Sözlü sınav merkezleri Bakanlık tarafından ilan edilirken boy-kilo ölçümü ve uygulama sınavının ardından başarılı sayılan adaylar, komisyonda sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav konuları şu şekilde;

Kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40 puan,

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 20 puan.

Genel kültür 20 puan,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan.

ÖNEMLİ: Adayların sözlü sınavda başarılı olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir. Sınav sonuçları, adayların başvuruda bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına ait resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçlarıyla sonuçlar duyurulamayacak.. İnternet üzerinden ilan edilen sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacaktır.

HANGİ KADROYA KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

İNFAZ VE KORUMA MEMURU 3.172

HEMŞİRE 91

TEKNİSYEN 52

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 100

DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) 29

DESTEK PERSONELİ (KALORİFERCİ) 2

DESTEK PERSONELİ (HASTA BAKICI) 30

DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) 24

