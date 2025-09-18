Adalet Bakanlığı İKM sonuç sorgulama ekranı cte.adalet.gov.tr | 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) personel alımı sonuçları için son dakika açıklama bekleniyor. 3 bin 500 personel alımı için başvurular 1-15 Ağustos tarihlerinde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken adaylar ise sonuçlara odaklandı. Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sözlü/yazılı sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar belli olacak. İKM personel alımı sonuçları cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak. İlan edilen kadronun üç (3) katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Peki Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı…
Adalet Bakanlığı bünyesinde infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli kadrolarına alım yapılacak. Zabıt katipliği için başvuru yapan adaylar ise 27 Eylül’de sınavlara davet edilecek. İnfaz Koruma Memuru alımı için başvuru işlemleri 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sınavlara davet edilecek. Sınavlarda da benzer şekilde başarılı olan adayların atama işlemleri gerçekleştirilecek. İnfaz koruma memuru, hemşire, sağlık teknisyeni gibi unvanlarda adaylardan KPSS puan şartı aranacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi 2025 yayımlandı mı? İşte, sonuçlara ilişkin son durum…