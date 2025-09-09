Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımında son durum: Başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımları kapsamında başvuruları alınan İnfaz Koruma Memuru (İKM) kadrolarına ilişkin sonuçların açıklanacağı tarih yakından takip ediliyor. Toplam 5 bin personel alımı yapılacak süreçte, en çok dikkat çeken kısım ise 3.172 kişilik İKM kontenjanı oldu. Bu pozisyon, adayların yoğun ilgisini çekti.
Adalet Bakanlığı, 2025 yılı personel alımları kapsamında başvuruları tamamlanan 5 bin kişilik kadro için sonuçları açıklama sürecine girdi. Başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi sonuçların ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor. Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak sonuçlarla birlikte, sözlü sınav ve mülakat aşamasına geçilecek.