Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımında son durum: Başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?

Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan İnfaz Koruma Memurları, hükümlü ve tutukluların güvenliği ile kurum düzeninin sağlanmasında kritik sorumluluk üstlenecek. Bu nedenle alımlar, yalnızca istihdam boyutuyla değil, kamu güvenliği açısından da büyük önem taşıyor.



Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için yeni bir süreç başlayacak ve başarılı olanlar, Bakanlığın belirleyeceği tarihlerde göreve başlamak üzere yönlendirilecek.