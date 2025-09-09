Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımında son durum: Başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımları kapsamında başvuruları alınan İnfaz Koruma Memuru (İKM) kadrolarına ilişkin sonuçların açıklanacağı tarih yakından takip ediliyor. Toplam 5 bin personel alımı yapılacak süreçte, en çok dikkat çeken kısım ise 3.172 kişilik İKM kontenjanı oldu. Bu pozisyon, adayların yoğun ilgisini çekti.

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı personel alımları kapsamında başvuruları tamamlanan 5 bin kişilik kadro için sonuçları açıklama sürecine girdi. Başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi sonuçların ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor. Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak sonuçlarla birlikte, sözlü sınav ve mülakat aşamasına geçilecek.


Ceza infaz kurumlarında görev yapacak olan İnfaz Koruma Memurları, hükümlü ve tutukluların güvenliği ile kurum düzeninin sağlanmasında kritik sorumluluk üstlenecek. Bu nedenle alımlar, yalnızca istihdam boyutuyla değil, kamu güvenliği açısından da büyük önem taşıyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için yeni bir süreç başlayacak ve başarılı olanlar, Bakanlığın belirleyeceği tarihlerde göreve başlamak üzere yönlendirilecek.

ADALET BAKANLIĞI İNFAZ KORUMA MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık takvimine göre sonuçların, başvuru ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Genellikle bu tür alımlarda sonuçların başvuru sürecini takip eden 1-2 ay içerisinde duyurulduğu göz önünde bulundurulduğunda, İKM alımı sonuçlarının Eylül ayı içinde ya da en geç Ekim ayının ilk günlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.


Sonuçlar Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınav ve mülakat aşamalarına ilişkin duyuruları da yine aynı platformdan takip edebilecek.

İnfaz Koruma Memurluğu alımları, hem kadro sayısının yüksekliği hem de ceza infaz kurumlarında görev alacak memurların sorumlulukları nedeniyle kamuoyunda yoğun ilgi görüyor.

