Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş dağılımı nasıl olacak? Personel alımında son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu 20 bin personel alımına ilişkin süreç Adalet Bakanlığı tarafından başlatıldı. Zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir ve çeşitli destek personeli kadroları için yapılacak alımlarla ilgili başvuru tarihleri ve KPSS şartları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı persone alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş dağılımı nasıl olacak? Personel alımında son durum - 1

2025 yılı itibarıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 20 bin kişilik personel alımı kamuoyunun gündeminde. Farklı kadrolarda görev almak isteyen binlerce aday, sürece dair gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Zabıt katibi, infaz koruma memuru (İKM), mübaşir ve koruma güvenlik görevlisi gibi pozisyonlara yapılacak alımlarla ilgili kontenjan dağılımı, başvuru kriterleri ve tercih tarihleri henüz netleşmemiş olsa da, resmi duyurunun kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor.

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş dağılımı nasıl olacak? Personel alımında son durum - 2

Adayların KPSS puanı başta olmak üzere bazı özel ve genel şartları karşılaması gerekecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş dağılımı nasıl olacak? Personel alımında son durum - 3

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer kadrolardan gerçekleşecek. Resmi Gazete'de kadro ve branşlar ilan edilecek. Geçmiş senelerde Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusunda KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almış olma şartı aranmıştı.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş dağılımı nasıl olacak? Personel alımında son durum - 4

BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ilanı yayımlandıktan sonra başvuru süreci e-Devlet üzerinden alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak. En fazla bir kadroya müracaat edebilecek. Birden fazla kadroya başvuru yaptığı tespit edilen adayın müracaatı geçersiz sayılacak.

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