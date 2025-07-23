Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş dağılımı nasıl olacak? Personel alımında son durum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu 20 bin personel alımına ilişkin süreç Adalet Bakanlığı tarafından başlatıldı. Zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir ve çeşitli destek personeli kadroları için yapılacak alımlarla ilgili başvuru tarihleri ve KPSS şartları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı persone alımı başvuruları ne zaman?
2025 yılı itibarıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 20 bin kişilik personel alımı kamuoyunun gündeminde. Farklı kadrolarda görev almak isteyen binlerce aday, sürece dair gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Zabıt katibi, infaz koruma memuru (İKM), mübaşir ve koruma güvenlik görevlisi gibi pozisyonlara yapılacak alımlarla ilgili kontenjan dağılımı, başvuru kriterleri ve tercih tarihleri henüz netleşmemiş olsa da, resmi duyurunun kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor.