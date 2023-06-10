Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son durum
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. 22 bin 43 personeli bünyesinde istiham edecek olan Adalet Bakanlığı, değerlendirmelerin tamamlanması ardından sonuçları ilan edecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan 2023-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin haftalar geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi arttı.