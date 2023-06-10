Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son durum

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. 22 bin 43 personeli bünyesinde istiham edecek olan Adalet Bakanlığı, değerlendirmelerin tamamlanması ardından sonuçları ilan edecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son durum - 1

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan 2023-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin haftalar geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi arttı.

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Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son durum - 2

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Bakanlık sonuçları için tarih bilgisi paylaşmadı ancak sonuç duyurusunun temmuz ayına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son durum - 3

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yayınlandıktan sonra adalet.gov.tr adresinden duyuru yapılacak.

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son durum - 4

BRANŞ DAĞILIMI HAKKINDA

İlanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.

Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

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