20 bin Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru alımı ne zaman?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, personel alımı yapılacağının müjdesini vermişti ve 17 Temmuz tarihli Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan personel alımını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında Tunç, hakim ve savcılarla beraber, hakim savcı yardımcılarının ataması ardından personel ihtiyacının doğduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak 20 bin personel alımı olacağını duyurdu. Kamu personeli alımı bekleyenler ise ''Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro belli mi?'' şeklinde sorular yöneltiyor. 2025 Adalet Bakanlığı memur alımı takvimi hakkında detaylar...
Personel alımı ilanları peş peşe gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan'da alıma dair açıklama geldi. Hakim ve savcı atamaları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bakan Tunç, yaklaşık 200 bin civarında bir kadro söz konusu olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 17 Temmmuz Kabine Toplantısı ardından 20 bin alım olacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı va başvuru tarihleri gündemde olacak.