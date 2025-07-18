20 bin Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru alımı ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA SON DURUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir canlı yayında personel alımına dair sorular sorulara açıklık getirdi. Son dönemde kadroya dahil olan hakim, savcı ve hakim savcı yardımcıları ardından farklı branşlarda personel ihtiyacının doğduğunu ifade ederek ''Önümüzdeki günlerde'' diyerek alıma dair detayların kısa süre içerisinde açıklanacağını paylaştı.

17 Temmuz günü gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu ve Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Tunç haberi X hesabından; ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.'' ifadeleri ile paylaştı.