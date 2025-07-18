20 bin Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru alımı ne zaman?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, personel alımı yapılacağının müjdesini vermişti ve 17 Temmuz tarihli Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan personel alımını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında Tunç, hakim ve savcılarla beraber, hakim savcı yardımcılarının ataması ardından personel ihtiyacının doğduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak 20 bin personel alımı olacağını duyurdu. Kamu personeli alımı bekleyenler ise ''Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro belli mi?'' şeklinde sorular yöneltiyor. 2025 Adalet Bakanlığı memur alımı takvimi hakkında detaylar...

20 bin Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru alımı ne zaman? - 1

Personel alımı ilanları peş peşe gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan'da alıma dair açıklama geldi. Hakim ve savcı atamaları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bakan Tunç, yaklaşık 200 bin civarında bir kadro söz konusu olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 17 Temmmuz Kabine Toplantısı ardından 20 bin alım olacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı va başvuru tarihleri gündemde olacak.

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20 bin Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru alımı ne zaman? - 2

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA SON DURUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir canlı yayında personel alımına dair sorular sorulara açıklık getirdi. Son dönemde kadroya dahil olan hakim, savcı ve hakim savcı yardımcıları ardından farklı branşlarda personel ihtiyacının doğduğunu ifade ederek ''Önümüzdeki günlerde'' diyerek alıma dair detayların kısa süre içerisinde açıklanacağını paylaştı.

17 Temmuz günü gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu ve Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Tunç haberi X hesabından; ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.'' ifadeleri ile paylaştı.

20 bin Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru alımı ne zaman? - 3

200 bine yakın bir kadronun olduğunu ifade eden Bakan Tunç, zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru gibi ihtiyaç olan ne kadar personel varsa alım yapılacağını açıklamıştı.

20 bin Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru alımı ne zaman? - 4

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre personel alımı şartları güncellendi.

Yaş şartı: 35 yaş sınırı kaldırıldı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartı esas alındı.

Yeni kadrolar ve şartlar: Fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi, atanma şartları belirlendi.

Zabıt kâtipliği için kolaylıklar: Uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldı.

Koruma ve güvenlik görevlileri için düzenleme: Boy, kilo ve 30 yaş sınırı kaldırıldı.

Öncelik hakkı: Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi.

KPSS puan türlerinin değerlendirilmesi: Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak.

Rotasyon uygulamaları: Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

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