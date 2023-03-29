Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 18 bin 305 personel alınacak

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Bakan Bozdağ "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." dedi.