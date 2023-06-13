Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2023: Personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, başvuruda bulunan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 11 Mayıs'ta sona eren Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için gözler bakanlıktan yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının 11 Mayıs'ta sona ermesinin ardından, başvuruda bulunan binlerce kişi sonuçlar için bekleyişe başladı. Bakanlık bünyesine toplamda 22 bin 43 personel alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?