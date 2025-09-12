Adalet Bakanlığı 3.500 personel alımı sonuçları 2025: Adalet Bakanlığı İKM (İnfaz koruma memuru alımı) sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin 500 personel alımı yapılıyor. Başvurular 1 - 15 Ağustos tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınmıştı. Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Personel alımı; infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetli kadrolarında olacak. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler duyurularda.

3.500 sözleşmeli personel alımı kapsamında başvuruları alınan adayların sonuçları Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Başvurusu kabul edilen adayların sınav yerleri ve tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden paylaşılacak. Sınavda katılımcılara; meslek bilgisi, Atatürk ilkeleri ve ınkılap tarihi, genel kültür, konuyu kavrama ve ifade yeteneğine dair sorular yöneltilecek. Adaylar sonuç sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonucu açıklandı mı?

ADALET BAKANLIĞI İKM BAŞVURU SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı bünyesinde 3500 personel alımı gerçekleştirilecek. İnfaz Koruma Memuru başvuru sonuçları için nefesler tutuldu.

Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer unvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenecek. Henüz Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının erişime açıldığına dair bir bilgilendirme yapmadı.

Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

İlan edilen diğer ünvanlar için, sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının her bir öğrenim düzeyi için üç katı kadar aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sınavlar sözlü veya uygulamalı olarak yapılacaktır. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konulardan oluşacak.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.   Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

