Adalet Bakanlığı 3.500 personel alımı sonuçları 2025: Adalet Bakanlığı İKM (İnfaz koruma memuru alımı) sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin 500 personel alımı yapılıyor. Başvurular 1 - 15 Ağustos tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınmıştı. Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. Personel alımı; infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetli kadrolarında olacak. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler duyurularda.
3.500 sözleşmeli personel alımı kapsamında başvuruları alınan adayların sonuçları Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Başvurusu kabul edilen adayların sınav yerleri ve tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden paylaşılacak. Sınavda katılımcılara; meslek bilgisi, Atatürk ilkeleri ve ınkılap tarihi, genel kültür, konuyu kavrama ve ifade yeteneğine dair sorular yöneltilecek. Adaylar sonuç sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonucu açıklandı mı?