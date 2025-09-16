Adalet Bakanlığı İKM sonuçları sorgulama ekranı 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı İKM personel alımı sonuçları için gözler cte.adalet.gov.tr adresine çevrildi. Bakanlık bünyesine yapılacak 3 bin 500 personel alımı için başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Sözlü ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar personel alımı sonuçlarıyla birlikte belli olacak. Sınavlarda adayların başarılı olabilmesi için 70 puan üzerinde alması gerekiyor. İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar aday sınavlara davet edilecek. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren adaylar sınavlara davet edilmeyecek. Peki Adalet Bakanlığı İKM sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru sonuç sorgulama ekranı…
Adalet Bakanlığı bünyesinde infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli kadrolarına alım yapılacak. Zabıt katipliği için başvuru yapan adaylar ise 27 Eylül’de sınavlara davet edilecek. İnfaz Koruma Memuru alımı için başvuru işlemleri 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sınavlara davet edilecek. Sınavlarda da benzer şekilde başarılı olan adayların atama işlemleri gerçekleştirilecek. İnfaz koruma memuru, hemşire, sağlık teknisyeni gibi unvanlarda adaylardan KPSS puan şartı aranacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi 2025 yayımlandı mı? İşte, sonuçlara ilişkin son durum…