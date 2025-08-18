Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: Adalet Bakanlığı personeli yeni banka promosyon ihale tutarı ne zaman açıklanacak, ertelendi mi?
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce personelin merakla beklediği 2025 yılı banka promosyon anlaşması gündemdeki yerini koruyor. Türkiye genelinde birçok kamu kurumunun promosyon anlaşmalarını yenilemesiyle birlikte, gözler Adalet Bakanlığı ile yapılacak yeni anlaşmaya çevrilmiş durumda. Personelin maaş ödemelerini aldığı banka üzerinden sağlanacak promosyon tutarının 2025 yılında artması bekleniyor. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı personeli yeni banka promosyon ihale tutarı ne kadar oldu, ertelendi mi?
Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ile ilgili gelişmeler, bakanlık personeli tarafından yakından takip ediliyor. Anlaşmanın resmileşmesiyle birlikte, personelin yeni promosyon tutarı ve ödeme takvimi kamuoyuna açıklanacak. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı personeli yeni banka promosyon ihale tutarı ne kadar oldu, ertelendi mi?