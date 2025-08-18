Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: Adalet Bakanlığı personeli yeni banka promosyon ihale tutarı ne zaman açıklanacak, ertelendi mi?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce personelin merakla beklediği 2025 yılı banka promosyon anlaşması gündemdeki yerini koruyor. Türkiye genelinde birçok kamu kurumunun promosyon anlaşmalarını yenilemesiyle birlikte, gözler Adalet Bakanlığı ile yapılacak yeni anlaşmaya çevrilmiş durumda. Personelin maaş ödemelerini aldığı banka üzerinden sağlanacak promosyon tutarının 2025 yılında artması bekleniyor. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı personeli yeni banka promosyon ihale tutarı ne kadar oldu, ertelendi mi?

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması 2025 ile ilgili gelişmeler, bakanlık personeli tarafından yakından takip ediliyor. Anlaşmanın resmileşmesiyle birlikte, personelin yeni promosyon tutarı ve ödeme takvimi kamuoyuna açıklanacak. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı personeli yeni banka promosyon ihale tutarı ne kadar oldu, ertelendi mi?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK, ERTELENDİ Mİ?

Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilecek promosyon teklifleri bugün (18 Ağustos) bankaların ihale tekliflerini iletmesiyle birlikte gerçekleşti.

İhaleyi kazanacak banka, tekliflerin açılmasının ardından açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirlenecekti fakat ihale yeterli teklif verilmemesi sebebiyle ertelendi.

6 bankanın katıldığı ihale tekliflerinin yetersiz bulunması nedeniyle yeni bir ihale tarihi belirlenecek ve teklifler yeniden değerlendirilecek.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Adalet teşkilatı çalışanlarının promosyon beklentisi bu yıl oldukça yüksek. Üç yıl önce kişi başı 25 bin TL olarak ödenen promosyonun, bu kez 300 bin TL seviyelerine çıkması isteniyor. Çalışanlar, bankaların milyonlarca liralık işlem hacminden elde ettiği dev kazançların promosyon anlaşmalarına da yansımasını talep ediyor.

Sendikaların hesaplamalarına göre bankaların yalnızca üç yılda ulaştığı toplam işlem hacmi 670 milyar TL’yi bulacak. Personel ise taleplerini sosyal medyada #AdaletBakanlığıTekSes300Bin etiketiyle gündeme taşıyarak sesini duyurmaya çalışıyor.

DİĞER KURUMLAR DA SONUCU MERAKLA BEKLİYOR

Adalet Bakanlığı'nın imzalayacağı promosyon anlaşmasının, diğer kamu kurumları için de emsal oluşturacağı belirtiliyor. Bu nedenle yalnızca bakanlık personeli değil, farklı kurumlarda görev yapan çalışanlar da ihalenin sonucunu büyük bir heyecanla bekliyor.

