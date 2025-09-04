Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: Adalet Bakanlığı personelinin maaş promosyon ücreti belli oldu mu, yeni ihale ne zaman?
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan on binlerce personelin gözü 2025 yılı maaş promosyon anlaşmasına çevrildi. Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları, memur ve personelin maaşlarını hangi bankadan alacağı ve ne kadar ek gelir elde edeceğini belirliyor. Son dönemde kamu kurumlarında promosyon ücretlerinin rekor seviyelere ulaşması, Adalet Bakanlığı personelinin de beklentilerini artırmış durumda. Peki, Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ücreti belli oldu mu, yeni ihale ne zaman yapılacak?
Son yıllarda artan enflasyon ve maaşlardaki yükseliş, bankaların kamu kurumlarına sunduğu promosyon tekliflerini doğrudan etkiliyor. Daha önce yapılan anlaşmalar, piyasa koşullarının gerisinde kalınca birçok kurum promosyon ihalelerini yenileme yoluna gitti. 2025 yılında Adalet Bakanlığı personelinin de benzer şekilde güncel piyasa şartlarına uygun bir anlaşma beklediği biliniyor. Peki, Adalet Bakanlığı personelinin promosyon ücreti belli oldu mu, ihale ne zaman?