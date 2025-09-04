Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: Adalet Bakanlığı personelinin maaş promosyon ücreti belli oldu mu, yeni ihale ne zaman?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan on binlerce personelin gözü 2025 yılı maaş promosyon anlaşmasına çevrildi. Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları, memur ve personelin maaşlarını hangi bankadan alacağı ve ne kadar ek gelir elde edeceğini belirliyor. Son dönemde kamu kurumlarında promosyon ücretlerinin rekor seviyelere ulaşması, Adalet Bakanlığı personelinin de beklentilerini artırmış durumda. Peki, Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ücreti belli oldu mu, yeni ihale ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması 2025

Son yıllarda artan enflasyon ve maaşlardaki yükseliş, bankaların kamu kurumlarına sunduğu promosyon tekliflerini doğrudan etkiliyor. Daha önce yapılan anlaşmalar, piyasa koşullarının gerisinde kalınca birçok kurum promosyon ihalelerini yenileme yoluna gitti. 2025 yılında Adalet Bakanlığı personelinin de benzer şekilde güncel piyasa şartlarına uygun bir anlaşma beklediği biliniyor. Peki, Adalet Bakanlığı personelinin promosyon ücreti belli oldu mu, ihale ne zaman?

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması 2025

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilecek promosyon teklifleri 18 Ağustos'ta bankaların ihale tekliflerini iletmesiyle birlikte gerçekleşti.

İhaleyi kazanacak banka, tekliflerin açılmasının ardından açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirlenecekti fakat ihale yeterli teklif verilmemesi sebebiyle ertelendi.

Son olarak yeni adli yıl açılış töreninde Yargıtay Başkanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, promosyon ihaleleri için görüşmelerin devam ettiği dile getirdi.

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması 2025

SENDİKALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Sendikaların promosyon beklentileri netleşmeye başladı. Adalet Sen, Adalet Bakanlığı’na ilettiği resmi teklifinde öne çıkan taleplerini duyurdu. Sendikanın beklentileri arasında şunlar yer alıyor:

Çalışan başına tek seferde ve peşin olmak üzere en az 150.000 TL ödeme,

Sözleşme süresinin 3 yılı aşmaması,

Yıllık enflasyon farkına göre güncelleme imkânı,

EFT, havale gibi temel bankacılık işlemlerinin ücretsiz kalması,

Bakanlık personeline özel düşük faizli kredi seçenekleri,

Faizsiz ve avantajlı geri ödeme koşullarına sahip bireysel kredi paketleri.

Bu talepler, yeni promosyon anlaşmasının çalışanların ekonomik koşullarına daha uygun hale gelmesi yönünde şekillenmiş durumda.

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması 2025

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Adalet teşkilatı çalışanlarının promosyon beklentisi bu yıl oldukça yüksek. Üç yıl önce kişi başı 25 bin TL olarak ödenen promosyonun, bu kez 300 bin TL seviyelerine çıkması isteniyor. Çalışanlar, bankaların milyonlarca liralık işlem hacminden elde ettiği dev kazançların promosyon anlaşmalarına da yansımasını talep ediyor.

Sendikaların hesaplamalarına göre bankaların yalnızca üç yılda ulaştığı toplam işlem hacmi 670 milyar TL’yi bulacak. Personel ise taleplerini sosyal medyada #AdaletBakanlığıTekSes300Bin etiketiyle gündeme taşıyarak sesini duyurmaya çalışıyor.

