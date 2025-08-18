Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: Adalet Bakanlığı personelinin yeni banka promosyon tutarı belli oluyor

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Adalet teşkilatı çalışanlarının promosyon beklentisi bu yıl oldukça yüksek. Üç yıl önce kişi başı 25 bin TL olarak ödenen promosyonun, bu kez 300 bin TL seviyelerine çıkması isteniyor. Çalışanlar, bankaların milyonlarca liralık işlem hacminden elde ettiği dev kazançların promosyon anlaşmalarına da yansımasını talep ediyor.



Sendikaların hesaplamalarına göre bankaların yalnızca üç yılda ulaştığı toplam işlem hacmi 670 milyar TL’yi bulacak. Personel ise taleplerini sosyal medyada #AdaletBakanlığıTekSes300Bin etiketiyle gündeme taşıyarak sesini duyurmaya çalışıyor.