Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ihale tarihi 2025: Adalet Bakanlığı banka maaş promosyon teklifi ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler bankaların yeni tekliflerinde

SENDİKALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Sendikaların promosyon beklentileri netleşmeye başladı. Adalet Sen, Adalet Bakanlığı’na ilettiği resmi teklifinde öne çıkan taleplerini duyurdu. Sendikanın beklentileri arasında şunlar yer alıyor:



Çalışan başına tek seferde ve peşin olmak üzere en az 150.000 TL ödeme,



Sözleşme süresinin 3 yılı aşmaması,



Yıllık enflasyon farkına göre güncelleme imkânı,



EFT, havale gibi temel bankacılık işlemlerinin ücretsiz kalması,



Bakanlık personeline özel düşük faizli kredi seçenekleri,



Faizsiz ve avantajlı geri ödeme koşullarına sahip bireysel kredi paketleri.



Bu talepler, yeni promosyon anlaşmasının çalışanların ekonomik koşullarına daha uygun hale gelmesi yönünde şekillenmiş durumda.