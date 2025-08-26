Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi 2025: Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan yüz binlerce personel, 2025 yılı banka promosyon anlaşmasını bekliyor. Son yıllarda kamu kurumlarının bankalarla yaptığı promosyon anlaşmaları önemli ölçüde artarken, Adalet Bakanlığı’nın yeni dönemde hangi banka ile anlaşma yapacağı ve promosyon miktarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Bankaların ihale tekliflerinin belli olmasının ardından bakanlık çalışanlarının yeni promosyon tutarları belli olacak. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman belli olacak?

Bakanlık ile bankalar arasında yürütülen görüşmelerin 2025 yılı son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Geçmiş yıllarda yapılan anlaşmalar genellikle yılın son aylarında duyurulmuştu. Bu nedenle personelin gözü kulağı, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalarda. 2025 Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman belli olacak?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilecek promosyon teklifleri bugün (18 Ağustos) bankaların ihale tekliflerini iletmesiyle birlikte gerçekleşti.

İhaleyi kazanacak banka, tekliflerin açılmasının ardından açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirlenecekti fakat ihale yeterli teklif verilmemesi sebebiyle ertelendi.

6 bankanın katıldığı ihale tekliflerinin yetersiz bulunması nedeniyle yeni bir ihale tarihi belirlenecek ve teklifler yeniden değerlendirilecek.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Adalet teşkilatı çalışanlarının promosyon beklentisi bu yıl oldukça yüksek. Üç yıl önce kişi başı 25 bin TL olarak ödenen promosyonun, bu kez 300 bin TL seviyelerine çıkması isteniyor. Çalışanlar, bankaların milyonlarca liralık işlem hacminden elde ettiği dev kazançların promosyon anlaşmalarına da yansımasını talep ediyor.

Sendikaların hesaplamalarına göre bankaların yalnızca üç yılda ulaştığı toplam işlem hacmi 670 milyar TL’yi bulacak. Personel ise taleplerini sosyal medyada #AdaletBakanlığıTekSes300Bin etiketiyle gündeme taşıyarak sesini duyurmaya çalışıyor.

