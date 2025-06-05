Adana bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet il il duyurdu: Adana Kurban Bayramı namaz vakti
Adana bayram namazı saati, Diyanet tarafından duyuruldu. Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Müslümanlar ise camilerde bayram namazı için bir araya gelecek. Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Karataş, Yumurtalık, İmamoğlu, Pozantı, Kozan, Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise “ Adana’da bayram namazı saat kaçta” sorusuna cevap arıyor. Bayram namazı camilerde cemaat ile birlikte belirlenen vakitte kılınacak. İşte, Adana bayram namazı saati 2025…
Diyanet tarafından il il bayram namazı vakitleri açıklandı. Adana’da yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı hazırlıklarını yapabilmek için namaza uyanacakları vakitlere göre hareket edecek. Bayram namazı, müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olurken camilerde eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Bayram namazı iki rekattan oluşurken illere göre namaz vakitler farklılık gösteriyor. Normal vakit namazlarında olduğu gibi bayram namazı öncesinde abdest alınır. Peki Adana’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Adana Kurban Bayramı namaz saati…