Adana bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet il il duyurdu: Adana Kurban Bayramı namaz vakti

Adana bayram namazı saati, Diyanet tarafından duyuruldu. Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Müslümanlar ise camilerde bayram namazı için bir araya gelecek. Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Karataş, Yumurtalık, İmamoğlu, Pozantı, Kozan, Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise “ Adana’da bayram namazı saat kaçta” sorusuna cevap arıyor. Bayram namazı camilerde cemaat ile birlikte belirlenen vakitte kılınacak. İşte, Adana bayram namazı saati 2025…

Adana bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet il il duyurdu: Adana Kurban Bayramı namaz vakti - 1

Diyanet tarafından il il bayram namazı vakitleri açıklandı. Adana’da yaşayan vatandaşlar ise bayram namazı hazırlıklarını yapabilmek için namaza uyanacakları vakitlere göre hareket edecek. Bayram namazı, müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olurken camilerde eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Bayram namazı iki rekattan oluşurken illere göre namaz vakitler farklılık gösteriyor. Normal vakit namazlarında olduğu gibi bayram namazı öncesinde abdest alınır. Peki Adana’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Adana Kurban Bayramı namaz saati…

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Adana bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet il il duyurdu: Adana Kurban Bayramı namaz vakti - 2

ADANA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? (KURBAN BAYRAMI)

Bayram namazı, camide cemaat ile kılınacak. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Kurban Bayramı’nın 1. günü bu yıl 6 Haziran Cuma gününe denk gelecek. Adana’da bayram namazı saat 05.52’de kılınacak. 

Adana bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet il il duyurdu: Adana Kurban Bayramı namaz vakti - 3

DİYANET’E GÖRE BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

· İkinci rekate kalkılır.

2. Rekat
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

Adana bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet il il duyurdu: Adana Kurban Bayramı namaz vakti - 4

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir. Kadınlarda bayram namazı zorunluluğu yoktur.

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