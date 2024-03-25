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Adana Belediye başkan adayları kimlerdir? Adana Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Adana Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Adana Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Adana Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana yerel seçim sonuçları..

Adana Belediye başkan adayları kimlerdir? Adana Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Adana Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediyesini 655.867 alınan oy ve %53.63 oy oranı ile CHP adayı ZEYDAN KARALAR kazanmıştır.

Adana Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • MHP 8
  • CHP 4
  • AK Parti 3

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana Belediye başkan adayları kimlerdir? Adana Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Adana Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

ADANA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar Kimdir?

1958’de Adana’da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana’da okudu.

1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu.

1981’de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye’nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

1979-1985 yılları arasında Çukobirlik’te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı.

1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş’de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.

1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş’de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan’da Okan-Antriko Entegre Tekstil Fabrikasını da kurdu ve Genel Müdürlüğü’nü yaptı.

2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik’i kurdu. 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres’i kurdu.

Şirketteki yönetimini sürdürürken siyasete de ara vermedi.

7 Temmuz 2010’da CHP Adana İl Başkanlğı’na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011’de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti.

2014’de Türkiye yerel seçimlerinde Adana Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

2019’da Türkiye yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

2014 Türkiye yerel seçimlerinde yüzde 31.74 oy oranı ile Seyhan Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde yüzde 53,69 oy oranı ile seçimi kazanmış ve 11 Nisan 2019 tarihinde YSK'dan mazbatasını alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

Zeydan Karalar halen ADSİAD üyeliğini, MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürmektedir.

Eşi Nuray Karalar Fen ve Teknoloji Öğretmeni, kızı tıp doktoru, iki oğlu mühendistir. Arapça ve Almanca bilmektedir.

Adana Belediye başkan adayları kimlerdir? Adana Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Adana Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

ADANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Adana Belediye başkan adayları kimlerdir? Adana Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Adana Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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