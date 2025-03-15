Adana için iftar vakti 15 Mart (Adana imsakiye 2025): Adana akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti)
Adana imsak vakti ve iftar saatleri, 2025 Ramazan dolayısıyla gündemi meşgul ediyor. Mübarek oruç ayının en merak edileni 2025 imsakiye takvimi ise Diyanet tarafından yayımlandı. Oruç tutacaklar ''Adana'da bugün ezan saat kaçta okunuyor, iftara ne kadar kaldı? Adana imsak, iftar ve teravih saatleri...
Ramazan imsakiyesi, mübarek onbir ay boyunca ezan vakitlerine yer veriyor. 29 gün sürecek Ramazan'da imsak, iftar ve teravih namazı saatleri oruç tutacakların gündeminde olacak. Oruç tutanlar, ''Adana'da iftar saat kaçta, teravih namazı ne zaman kılınacak?'' sorularına yanıt arıyor.