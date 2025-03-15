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Adana için iftar vakti 15 Mart (Adana imsakiye 2025): Adana akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti)

Adana imsak vakti ve iftar saatleri, 2025 Ramazan dolayısıyla gündemi meşgul ediyor. Mübarek oruç ayının en merak edileni 2025 imsakiye takvimi ise Diyanet tarafından yayımlandı. Oruç tutacaklar ''Adana'da bugün ezan saat kaçta okunuyor, iftara ne kadar kaldı? Adana imsak, iftar ve teravih saatleri...

Adana için iftar vakti 15 Mart (Adana imsakiye 2025): Adana akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 1

Ramazan imsakiyesi, mübarek onbir ay boyunca ezan vakitlerine yer veriyor. 29 gün sürecek Ramazan'da imsak, iftar ve teravih namazı saatleri oruç tutacakların gündeminde olacak. Oruç tutanlar, ''Adana'da iftar saat kaçta, teravih namazı ne zaman kılınacak?'' sorularına yanıt arıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana için iftar vakti 15 Mart (Adana imsakiye 2025): Adana akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 2

ADANA İFTAR VAKTİ 15 MART

Adana'da 15 Mart Cumartesi günü iftar 18:52'de açılacak.

Teravih namazı da 20:07'den sonra camilerde cemaatle idrak edilecek.

Adana için iftar vakti 15 Mart (Adana imsakiye 2025): Adana akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 3

Adana İlçe İftar Vakitleri

Aladağ İftar Vakti

Ceyhan İftar Vakti

Feke İftar Vakti

İmamoğlu İftar Vakti

Karaisalı İftar Vakti

Karataş İftar Vakti

Kozan İftar Vakti

Pozantı İftar Vakti

Saimbeyli İftar Vakti

Tufanbeyli İftar Vakti

Yumurtalık İftar Vakti

Çukurova İftar Vakti

Sarıçam İftar Vakti

Seyhan İftar Vakti

Yüreğir İftar Vakti

2025 İMSAKİYE

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