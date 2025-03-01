Adana iftar vakti 1 Mart 2025: Adana'da iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta açılacak? (Adana Ramazan imsakiyesi)
Adana iftar vakti, 2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 Ramazan imsakiyesiyle, Adana'da sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, Adana'da iftar saat kaçta olacak? İlk oruç ne zaman açılacak? İşte 1 Mart 2025 Adana ilçe ilçe iftar saatleri.
Ramazan ayının ilk gününü oruçlu geçiren Adanalılar, akşam ezanı ile birlikte iftarlarını açmak için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı imsakiyeye göre, Adana'da 1 Mart 2025 iftar saati netleşti. Sahur ve iftar saatlerine ilişkin güncel bilgiler Adana imsakiye sayfasında yer alıyor. Peki, Adana'da iftara ne kadar kaldı. İşte 1 Mart 2025 Adana iftar saati.