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Adana iftar vakti 1 Mart 2025: Adana'da iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta açılacak? (Adana Ramazan imsakiyesi)

Adana iftar vakti, 2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 Ramazan imsakiyesiyle, Adana'da sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, Adana'da iftar saat kaçta olacak? İlk oruç ne zaman açılacak? İşte 1 Mart 2025 Adana ilçe ilçe iftar saatleri.

Adana iftar vakti 1 Mart 2025: Adana'da iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta açılacak? (Adana Ramazan imsakiyesi) - 1

Ramazan ayının ilk gününü oruçlu geçiren Adanalılar, akşam ezanı ile birlikte iftarlarını açmak için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı imsakiyeye göre, Adana'da 1 Mart 2025 iftar saati netleşti. Sahur ve iftar saatlerine ilişkin güncel bilgiler Adana imsakiye sayfasında yer alıyor. Peki, Adana'da iftara ne kadar kaldı. İşte 1 Mart 2025 Adana iftar saati.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana iftar vakti 1 Mart 2025: Adana'da iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta açılacak? (Adana Ramazan imsakiyesi) - 2

ADANA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Adana iftar vakti, Diyanet tarafından paylaşılan 1 Mart 2025 Adana Ramazan imsakiyesiyle belli oldu.

Buna göre; Adana'da iftar saat 18.39'da açılacak.

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Adana iftar vakti 1 Mart 2025: Adana'da iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta açılacak? (Adana Ramazan imsakiyesi) - 3

İLÇE İLÇE ADANA İFTAR VAKİTLERİ

Aladağ İftar Vakti

Ceyhan İftar Vakti

Feke İftar Vakti

İmamoğlu İftar Vakti

Karaisalı İftar Vakti

Karataş İftar Vakti

Kozan İftar Vakti

Pozantı İftar Vakti

Saimbeyli İftar Vakti

Tufanbeyli İftar Vakti

Yumurtalık İftar Vakti

Çukurova İftar Vakti

Sarıçam İftar Vakti

Seyhan İftar Vakti

Yüreğir İftar Vakti

Adana iftar vakti 1 Mart 2025: Adana'da iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta açılacak? (Adana Ramazan imsakiyesi) - 4

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

Oruç açarken şu dua okunabilir:

“Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)”

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