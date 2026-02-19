Adana iftar vakti 2026: Adana'da iftar saat kaçta açılacak? (19 Şubat Adana Ramazan İmsakiyesi)
19.02.2026 15:07
NTV - Haber Merkezi
Lezzetin ve sıcakkanlı insanların şehri Adana'da yaşayan ve Ramazan ayının ilk günü oruç tutan milyonlarca vatandaş, iftar saatlerini araştırmaya başladı. Adana'da 19 Şubat 2026 itibarıyla ilk iftar sofraları kuruluyor. Coğrafi konumu gereği batı illerinden daha erken oruç açan Adana'da, ilk ezan saati büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Adana'da iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte 2026 Adana iftar vakti.
Adana'da oruç tutan binlerce vatandaş, bugün akşam ezanıyla birlikte yılın ilk orucunu açacak. İftara ne kadar, kaç saat kaldığını merak eden Adanalılar ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesini ve geri sayım ekranını yakından takip ediyor. Peki, Adana'da iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı?
ADANA'DA İFTAR SAAT KAÇTA OKUNACAK?
Adana'da iftar saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2026 imsakiyesi sonrasında belli oldu.
Adana'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü iftar 18.29'da açılacak.
İL İL İFTAR SAATLERİ 2026
İstanbul: 18:49
Bursa: 18:50
Edirne: 18:59
Kocaeli: 18:46
Sakarya: 18:44
Çanakkale: 19:01
Tekirdağ: 18:55
Balıkesir: 18:55
Yalova: 18:49
Ankara: 18:35
Konya: 18:40
Eskişehir: 18:44
Kayseri: 18:26
Sivas: 18:20
Kırıkkale: 18:33
Aksaray: 18:34
Karaman: 18:38
Niğde: 18:31
İzmir: 19:00
Manisa: 18:59
Aydın: 18:58
Denizli: 18:52
Muğla: 18:55
Afyonkarahisar: 18:45
Kütahya: 18:47
Uşak: 18:49
Antalya: 18:48
Adana: 18:29
Mersin: 18:33
Hatay: 18:27
Kahramanmaraş: 18:23
Isparta: 18:46
Burdur: 18:47
Osmaniye: 18:26
Trabzon: 17:59
Samsun: 18:18
Ordu: 18:08
Rize: 17:55
Zonguldak: 18:39
Bolu: 18:40
Düzce: 18:42
Tokat: 18:17
Çorum: 18:26
Erzurum: 17:56
Van: 17:52
Malatya: 18:15
Elazığ: 18:12
Erzincan: 18:04
Iğdır: 17:43 (Türkiye'nin ilk iftarı)
Ağrı: 17:48
Kars: 17:47
Gaziantep: 18:21
Diyarbakır: 18:09
Şanlıurfa: 18:15
Mardin: 18:07
Adıyaman: 18:18
Batman: 18:05
Siirt: 18:01