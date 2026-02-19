Adana iftar vakti 2026: Adana'da iftar saat kaçta açılacak? (19 Şubat Adana Ramazan İmsakiyesi)

Adana'da oruç tutan binlerce vatandaş, bugün akşam ezanıyla birlikte yılın ilk orucunu açacak. İftara ne kadar, kaç saat kaldığını merak eden Adanalılar ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesini ve geri sayım ekranını yakından takip ediyor. Peki, Adana'da iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı?