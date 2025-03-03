Adana iftar vakti 3 Mart 2025: Adana'da iftar saat kaçta açılacak? İftara ne kadar, kaç saat kaldı? (Adana Ramazan imsakiyesi)
Adana iftar vakti bilgisi belli oldu. İlçe ilçe Adana iftar saatleri, 2025 Ramazan ayının üçüncü gününde oruç tutan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 Ramazan imsakiyesiyle, Adana'da sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, Adana'da iftar saat kaçta açılacak? İftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte 3 Mart 2025 Adana ilçe ilçe iftar saatleri.
Ramazan ayının üçüncü gününü de oruçlu geçiren Adanalılar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarlarını yapmaya başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı imsakiyeye göre, Adana'da 3 Mart 2025 iftar saati netleşti. Sahur ve iftar saatlerine ilişkin güncel bilgiler Adana imsakiye sayfasında yer alıyor. Peki, Adana'da iftara ne kadar kaldı. İşte 3 Mart 2025 Adana iftar saati.