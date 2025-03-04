Adana iftar vakti 4 Mart 2025: Adana'da iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Oruç ne zaman açılacak? (Adana Ramazan imsakiyesi)
Adana iftar vakti bilgisi belli oldu. İlçe ilçe Adana iftar saatleri, 2025 Ramazan ayının dördüncü gününde oruç tutan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 Ramazan imsakiyesiyle, Adana'da sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, Adana'da iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Oruç ne zaman açılacak? İşte 4 Mart 2025 Adana ilçe ilçe iftar saatleri.
Ramazan ayının dördüncü gününü de oruçlu geçiren Adanalılar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarlarını yapmaya başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı imsakiyeye göre, Adana'da 4 Mart 2025 iftar saati netleşti. Sahur ve iftar saatlerine ilişkin güncel bilgiler Adana imsakiye sayfasında yer alıyor. Peki, Adana'da iftara ne kadar kaldı. İşte 4 Mart 2025 Adana iftar saati.