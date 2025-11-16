Adana kebap listede üçüncü oldu, tepki gecikmedi... "Bazı lobiler Adana kebabı dışlıyor"

Bazı lobilerin Adana kebabı dışladığını söyleyen Aydın, "Malatya'yı ve kayısıyı seviyorum. Kayısı da listede olsun ama burada sorun Adana kebabın zirvede olmaması. Hakkı teslim etmek lazım. Dünyanın her yerinde Adana kebap zirve ancak bazı lobiler Adana kebabı dışlıyorlar. Biz de bu durumlarda zayıf kalıp, kendi değerlerimizi koruyamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Malatya'dan kebap yemek için Adana'ya gelen Buğra Maraş, "Ben aslen Malatyalıyım ancak benim aklıma da Adana kebap gelir. Adana kebap 1. sırada olmalıydı" diye konuştu.