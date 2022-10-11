Adana kebapta meze tartışması: İsraf oluyor

‘YARISI ÇÖPE GİDİYOR’

Özellikle son yıllarda Adana kebabı yanında servis edilen salata ve mezelerin çok abratılmaya başlandığını anlatan Oda Başkanı Arslan, “Kebabın yanında gelen şeylerin bazıları kendi başına bir öğün. Haliyle masaya gelenlerin tamamı tüketilmiyor. El değen salata, meze bir daha değerlendirilemediği için yarısı çöpe gidiyor. Bir tek Adana’da bu servis şekli var. Başka memlekette hatta dünyada yok. Bu sektörde 3 bine yakın esnafımız var. Aylık ortalama 500 ton salata, meze servis ediliyor. Bunun 250 tonu israf oluyor. Serviste mevsim, soğan ve ezme salatası yeterli. Mantarın, kaşarlı humusun, patlıcanın kebabın yanında ne işi var? Bunlar geri dönüşü olmayan ürünler. Üzülüyoruz çünkü çok israf var” dedi.