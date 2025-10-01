Adana Lezzet Festivali bu yıl 9. kez düzenleniyor! Lezzet Festivali ne zaman, nerede başlayacak?

Adana Lezzet Festivali, her sene yerli ve yabancı katılımcıları tek sofrada birleştiriyor. Yöresel lezzetlerin yanı sıra festivalde çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Geçen yıl 835 bin kişinin katılım sağladığı Lezzet Festivaline ünlü şefler el lezzetleri ile renk katıyor. İşte, 2025 Adana Lezzet Festivali tarihleri...

9. Adana Lezzet Festivali, Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta düzenlenecek. 3 gün sürecek festivalde beklentiler 1 milyon katılımcı olması. Lezzet Festivali ücretsiz gerçekleşiyor. Her sene şehir dışından gelen misafirlere, yoğunluk nedeniyle erken rezervasyon yapılması öneriliyor.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

9. Uluslararası Adana Lezzet Fesivali, 10-11-12 Ekim günlerinde Adana Seyhan Merkez Park'ta düzenlenecek. Festivalin bu yıl ki teması ise ''Kuşakan Kuşağa'' oldu.

Festivalle; ünlü şeflerin gösterileri, lezzet standları, konferanslar, yarışmalar olacak.

Lezzet festivali için ''yerinde üretim, yerinde tüketim'' anlayışıyla hareket edileren en fazla 50 kilometrelik çevreden ürünler temin ediliyor. Böylece karbon ayak izi azaltılıyor.

Adana'nın, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı-Gastronomi adaylık başvurus sonucunun da 30 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenecek toplantı ile belli olması bekleniyor. Sonucun olumlu olması halinde Adana'nın ''Gastronomi Şehri'' ünvanı tescillenecek.

