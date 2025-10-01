Adana Lezzet Festivali bu yıl 9. kez düzenleniyor! Lezzet Festivali ne zaman, nerede başlayacak?
Adana Lezzet Festivali, her sene yerli ve yabancı katılımcıları tek sofrada birleştiriyor. Yöresel lezzetlerin yanı sıra festivalde çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Geçen yıl 835 bin kişinin katılım sağladığı Lezzet Festivaline ünlü şefler el lezzetleri ile renk katıyor. İşte, 2025 Adana Lezzet Festivali tarihleri...
9. Adana Lezzet Festivali, Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta düzenlenecek. 3 gün sürecek festivalde beklentiler 1 milyon katılımcı olması. Lezzet Festivali ücretsiz gerçekleşiyor. Her sene şehir dışından gelen misafirlere, yoğunluk nedeniyle erken rezervasyon yapılması öneriliyor.