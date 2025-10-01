Adana Lezzet Festivali bu yıl 9. kez düzenleniyor! Lezzet Festivali ne zaman, nerede başlayacak?

Festivalle; ünlü şeflerin gösterileri, lezzet standları, konferanslar, yarışmalar olacak.



Lezzet festivali için ''yerinde üretim, yerinde tüketim'' anlayışıyla hareket edileren en fazla 50 kilometrelik çevreden ürünler temin ediliyor. Böylece karbon ayak izi azaltılıyor.



Adana'nın, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı-Gastronomi adaylık başvurus sonucunun da 30 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenecek toplantı ile belli olması bekleniyor. Sonucun olumlu olması halinde Adana'nın ''Gastronomi Şehri'' ünvanı tescillenecek.