Adana Lezzet Festivali ne zaman 2025? 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali takvimi belli mi?
Adana Lezzet Festivali her sene binlerce katılımla gerçekleştiriliyor. 2025 yılında 9'uncusu düzenlenecek olan Lezzet Festivaline girişler tamamen ücretsiz. Sadece Adana'nın değil, aynı zamanda Anadolu'nun mutfağından da sayısız yemek ziyaretçilerle buluşuyor. Peki, 2025 Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede olacak?
Mutfağı ile de dillere destan olan Adana'da her sene Lezzet Festivali düzenleniyor. Ekim ayında bir bahar zamanı düzenlenen Adana Lezzet Festivali'nda yarışmalar, etkinlik çadırları da yer alıyor. İşte, Adana Lezzet Festivali için tarih...