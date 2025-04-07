Adana Lezzet Festivali ne zaman 2025? 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali takvimi belli mi?

Lezzet Festivali, kortej ve mangal yakma töreni ile açılışını yapıyor. Birbirinden başarılı şefler yemekler yapacak ve ödüllü şefler ise söyleşi, panel ve workshop'lar düzenleyecek. Genç şefler de yemek yarışmalarında en başarılı tabakları çıkarmaya çalışacak.



Festivalde ayrıca karbon ayak izini en az düzeye indirmek için tüm ürünler Adana tarım ürünleri ile hazırlanıyor. Yerel ve sağlıklı ürünlerin tüketilmesi teşvik edilirken yerel üreticinin de desteklenmesi sağlanıyor.