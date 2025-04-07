Adana Lezzet Festivali ne zaman 2025? 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali takvimi belli mi?

Adana Lezzet Festivali her sene binlerce katılımla gerçekleştiriliyor. 2025 yılında 9'uncusu düzenlenecek olan Lezzet Festivaline girişler tamamen ücretsiz. Sadece Adana'nın değil, aynı zamanda Anadolu'nun mutfağından da sayısız yemek ziyaretçilerle buluşuyor. Peki, 2025 Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede olacak?

Adana Lezzet Festivali ne zaman 2025? 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali takvimi belli mi? - 1

Mutfağı ile de dillere destan olan Adana'da her sene Lezzet Festivali düzenleniyor. Ekim ayında bir bahar zamanı düzenlenen Adana Lezzet Festivali'nda yarışmalar, etkinlik çadırları da yer alıyor. İşte, Adana Lezzet Festivali için tarih...

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Adana Lezzet Festivali ne zaman 2025? 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali takvimi belli mi? - 2

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

9. Adana Lezzet Festivali, 10-11-12 Ekim tarihinde Adana Merkez Park'ta gerçekleşecek. Festivale katılım tamamen ücretsizdir. Festivalde, atölyeler, yarışmalar, paneller, konserler düzenleniyor. Adana mutfağını tanıyan misafirler aynı zamanda Anadolu'nun mutfağını da öğreniyor. Etkinlik programı ilerleyen tarihlerde ilan edilecek.

Adana Lezzet Festivali ne zaman 2025? 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali takvimi belli mi? - 3

Lezzet Festivali, kortej ve mangal yakma töreni ile açılışını yapıyor. Birbirinden başarılı şefler yemekler yapacak ve ödüllü şefler ise söyleşi, panel ve workshop'lar düzenleyecek. Genç şefler de yemek yarışmalarında en başarılı tabakları çıkarmaya çalışacak.

Festivalde ayrıca karbon ayak izini en az düzeye indirmek için tüm ürünler Adana tarım ürünleri ile hazırlanıyor. Yerel ve sağlıklı ürünlerin tüketilmesi teşvik edilirken yerel üreticinin de desteklenmesi sağlanıyor.

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