Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü

Dün gece etkili olan sağanak yağış; Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'de sabah saatlerinden bu yana etkisini göstermeye devam ediyor. Sağanak ve fırtına nedeniyle kent merkezlerinde yollar göle dönerken, ağaçlar devrildi ve tarım arazileri de zarar gördü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Manisa ile güney ilçeleri başta olmak üzere Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için uyarıda bulundu.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 1

OSMANİYE

Osmaniye'de kırsal mahallelerde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollar göle göndü, ağaçlar devrildi, ekili alanlar zarar gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 2

Meteoroloji'nin sağanak ve fırtına uyarısının ardından Osmaniye'de, şiddetli yağış etkili oldu; bazı sokak ve caddeler göle döndü.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 3

Kuvvetli yağış ve fırtına, özellikle kırsal mahalleleri vurdu. Sakarcalık köyünde yollar kapandı, kanallar taştı, ağaçlar yıkıldı.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 4

Ekili tarım arazileri de büyük zarar gördü. Bölgede yağışın aralıklarla sürdüğü belirtildi.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 5

ADANA

Adana'da sağanak ev ve iş yerlerinde baskınlarına neden oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 6

Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerinde ise baskınları meydana geldi. Söz konusu yerler vatandaşlar tarafından temizlendi.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 7

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı kişilerin araçları arızalandı.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 8

Belediye çalışanları yollarda oluşan su birikintilerinin azalması için rögar ağızlarını temizledi.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 9

BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 10

Yağışlı hava nedeniyle ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 11

Çamurlu suların döküldüğü yerlerde denizin rengi kahverengiye döndü.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 12

Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından turistler, çarşıda yoğunluk oluşturdu, tarihi yerleri ziyaret etmeyi sürdürdü.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 13

MERSİN

Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 14

Kentte gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 15

Yağış nedeniyle merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 16

D-400 kara yolunun Huzurkent Mahallesi istikametinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 17

Araçların yolda kaldığı mahallelerde yağmurla gelen suyun tahliyesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 18

TARSUS'TA TARIM ALANLARI SULAR ALTINDA

Tarsus ilçesinde de ev ve iş yerleri sağanaktan etkilendi, Nacarlı Mahallesi'nde tarım arazilerinin bir kısmında su baskınları meydana geldi.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 19

Altaylılar Mahallesi'nde de bir sitenin otoparkındaki araçlar suyun altında kaldı, bir binanın istinat duvarı park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 20

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Cinköy ve Çiriştepe kavşağındaki derenin taşması nedeniyle çevresindeki arazilerin sular altında kaldığını, Sayköy ve Dedeler mahallelerinde de yağmurla karışık dolu yağdığını söyledi.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 21

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Öte yandan, Tarsus-Mersin seferini yapan bir tren, raylarda oluşan birikinti nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yolcular, diğer hattan gelen trene taşındı. Ekipler, raylarda temizlik çalışması başlattı.

TCDD Taşımacılık AŞ, yağışlardan dolayı bugün Adana-Mersin arası yolcu trenlerinin işletilemediğini bildirdi.

Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 22

ANKARA, İZMİR, MANİSA VE AYDIN İÇİN SAĞANAK UYARISI

İzmir, Aydın, Manisa ve Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Manisa ile güney ilçeleri başta olmak üzere Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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