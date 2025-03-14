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Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman 2025? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı kortej tarihi

Her sene Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yıl 13. kez gerçekleşecek. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında yer alan Adana Portakal Çiçeği Festivali'ne geçen yıl yurt içi ve yurt dışından 1.5 milyon kişi katılım göstermişti. Karnavalı iple çeken ziyaretçiler, ''13. Portakal Çiçeği Festivali ne zaman, kortej olacak mı?'' sorularını yöneltiyor.

Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman 2025? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı kortej tarihi - 1

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ''Nisan'da Adana'da'' sloganı ile misafirlerini ağırlamak üzere. Bu yıl festivalin teması ''Dünya Çocukları'' olacak. Muhteşem kostüm yarışması ve birbirinden ünlü isimlerle kortej yürüyüşü de ziyaretçileri bekliyor. İşte, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kortej günü...

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Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman 2025? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı kortej tarihi - 2

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Nisan'da yeniden Adana'da! Heyecanla beklenen 13. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl 4-13 Nisan'da kapılarını aralıyor. Festivalin kortej bölümü ise 5 Nisan Cumartesi günü olacak. Festivalin programı ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman 2025? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı kortej tarihi - 3

Portakal Çiçeği Karnavalı; Atatürk Parkı, Merkez Park, Tarihi Kent Merkezi, Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde düzenleniyor. Bazı özel etkinlikler dışında karnaval boyunca tüm etkinlikler ücretsiz oluyor.

Karnaval tarihlerinde yerli ve yabancı ziyaretçiler için bazı noktalarda kamp alanları da hazırlanıyor.

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