Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman 2025? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı kortej tarihi

Portakal Çiçeği Karnavalı; Atatürk Parkı, Merkez Park, Tarihi Kent Merkezi, Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde düzenleniyor. Bazı özel etkinlikler dışında karnaval boyunca tüm etkinlikler ücretsiz oluyor.



Karnaval tarihlerinde yerli ve yabancı ziyaretçiler için bazı noktalarda kamp alanları da hazırlanıyor.