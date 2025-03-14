Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman 2025? 13. Portakal Çiçeği Karnavalı kortej tarihi
Her sene Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yıl 13. kez gerçekleşecek. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında yer alan Adana Portakal Çiçeği Festivali'ne geçen yıl yurt içi ve yurt dışından 1.5 milyon kişi katılım göstermişti. Karnavalı iple çeken ziyaretçiler, ''13. Portakal Çiçeği Festivali ne zaman, kortej olacak mı?'' sorularını yöneltiyor.
Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ''Nisan'da Adana'da'' sloganı ile misafirlerini ağırlamak üzere. Bu yıl festivalin teması ''Dünya Çocukları'' olacak. Muhteşem kostüm yarışması ve birbirinden ünlü isimlerle kortej yürüyüşü de ziyaretçileri bekliyor. İşte, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kortej günü...