NTV

Adana sağanak yağışa teslim oldu

İHA

Adana’da, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler gölette dönerken bazı araçlar yol ortasında mahsur kaldı.

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    Adana'da gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sokakları ve caddeleri su kapladı, sürücüler zor anlar yaşadı.
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    Gece saatlerinde kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
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    Sağanak yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.
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    Ana caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler ise suyun ortasında araçlarında mahsur kaldı.
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    Araçlarında mahsur kalan kişileri ise itfaiye ekipleri kurtardı.
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