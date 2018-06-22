Adana sağanak yağışa teslim oldu
İHA
Adana’da, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler gölette dönerken bazı araçlar yol ortasında mahsur kaldı.
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1Adana'da gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sokakları ve caddeleri su kapladı, sürücüler zor anlar yaşadı.
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2Gece saatlerinde kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
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3Sağanak yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.
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4Ana caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler ise suyun ortasında araçlarında mahsur kaldı.
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5Araçlarında mahsur kalan kişileri ise itfaiye ekipleri kurtardı.
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