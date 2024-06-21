Adana sıcağına çözüm: Kar | Poşeti 50 liradan satılıyor
Adana'da vatandaşlar nem ile birlikte 50 derece hissedilen bunaltıcı sıcaklarda Toros Dağları'ndan getirilen kar ile serinliyor. Yaz aylarında karsız hayatın olmadığını dile getiren vatandaşlar, karın poşetini 50 TL'ye alıyorlar.
Hava sıcaklığının 40 derece, nemin ise yüzde 50'nin üzerinde olduğu kentte bunaltıcı bir hava hakim.
Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için çeşitli yöntemler bulmaya çalışıyor. Babası ile birlikte karcılık yapan Abdullah Polat ise, yaz aylarında Toroslar Dağları'nın yüksek kesimlerine yağan karı kamyonla kent merkezine taşıyarak satıyor.