Adana ve Hatay’ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı verdiği kentler arasında yer alan Adana ve Hatay’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adana’da bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Hatay’ın Antakya ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü.
Adana’da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.