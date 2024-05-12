Adana ve Hatay’ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı verdiği kentler arasında yer alan Adana ve Hatay’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adana’da bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Hatay’ın Antakya ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Adana ve Hatay’ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı - 1

Adana’da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana ve Hatay’ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı - 2

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Adana ve Hatay’ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı - 3

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda da trafikte aksama yaşandı.

Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi.
Adana ve Hatay’ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı - 4

Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.

Adana ve Hatay’ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı - 5

HATAY’DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Hatay’ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçede sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Adana ve Hatay’ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı - 6

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Adana ve Hatay’ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı - 7

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.

Adana ve Hatay’ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı - 8
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