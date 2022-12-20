Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 2 ilçede okullar tatil edildi

Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinden Tufanbeyli'de kar yağışı başladı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.
Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Geç saate rağmen dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Tufanbeyli Karayolları Bakımevi ekipleri sorumluluk sahalarında olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime çarşamba günü ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık Çarşamba günü bir gün tatil edilmiştir." denildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime çarşamba günü ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.