Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 2 ilçede okullar tatil edildi

Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinden Tufanbeyli'de kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle ilçede okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 2 ilçede okullar tatil edildi - 1

Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinden Tufanbeyli'de kar yağışı başladı.

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 2 ilçede okullar tatil edildi - 2

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 2 ilçede okullar tatil edildi - 3

Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Geç saate rağmen dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Tufanbeyli Karayolları Bakımevi ekipleri sorumluluk sahalarında olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 2 ilçede okullar tatil edildi - 4

TUFANBEYLİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 2 ilçede okullar tatil edildi - 5

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık Çarşamba günü bir gün tatil edilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 2 ilçede okullar tatil edildi - 6

AFŞİN'DE KAR TATİLİ

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime çarşamba günü ara verildi.

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 2 ilçede okullar tatil edildi - 7

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

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