Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 3 ilçede okullar tatil edildi

Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle iki ilçede okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 3 ilçede okullar tatil edildi - 1

Adana’nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 3 ilçede okullar tatil edildi - 2

Yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 3 ilçede okullar tatil edildi - 3

Kar yağışının yoğun olduğu Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 3 ilçede okullar tatil edildi - 4

AFŞİN'DE KAR TATİLİ

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime çarşamba günü ara verildi.

Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 3 ilçede okullar tatil edildi - 5
Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 3 ilçede okullar tatil edildi - 6
Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 3 ilçede okullar tatil edildi - 7

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

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