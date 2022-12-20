Adana ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı başladı: 3 ilçede okullar tatil edildi

Adana’nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.
Kar yağışının yoğun olduğu Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime çarşamba günü ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.