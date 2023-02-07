Adana'da 13 katlı binanın yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı sarsıntılar hissedilmeye devam etti. Adana'da yaşanan artçı sarsıntılardan birinde 13 katlı binanın yarısı çöktü. Yarısı ayakta kalan binanın görüntüsü

Adana'da 13 katlı binanın yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı - 1

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 6 şiddetin üzerinde çok sayıda artç sarsıntı yaşandı.

Adana'da 13 katlı binanın yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı - 2

Depremle birlikte Adana'da da birçok bina yıkıldı. Çukurova ilçesi Huzur Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 13 katlı Kubilay Apartmanı da bunlardan biri.

Adana'da 13 katlı binanın yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı - 3

13 katlı apartmanın 7,7'lik depremde kolonları ve duvarları çatlayınca boşaltıldı. Adana’da 6,1 büyüklüğünde meydana gelen artçı depremde ise binanın yarısı ayakta kalırken, yarısı çöktü.

Adana'da 13 katlı binanın yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı - 4

Binanın görselleri sosyal medyada çokça paylaşılırken öğle saatlerinde yaşanan 7,6'lık ikinci depremde de yarısının çöktüğü belirtiliyor.

Adana'da 13 katlı binanın yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı - 5

Binanın depremden önceki görüntüsü...

Adana'da 13 katlı binanın yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı - 6
Adana'da 13 katlı binanın yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı - 7
Adana'da 13 katlı binanın yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı - 8

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