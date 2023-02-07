Adana'da 13 katlı binanın yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 6 şiddetin üzerinde çok sayıda artç sarsıntı yaşandı.
Depremle birlikte Adana'da da birçok bina yıkıldı. Çukurova ilçesi Huzur Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 13 katlı Kubilay Apartmanı da bunlardan biri.
13 katlı apartmanın 7,7'lik depremde kolonları ve duvarları çatlayınca boşaltıldı. Adana’da 6,1 büyüklüğünde meydana gelen artçı depremde ise binanın yarısı ayakta kalırken, yarısı çöktü.
Binanın görselleri sosyal medyada çokça paylaşılırken öğle saatlerinde yaşanan 7,6'lık ikinci depremde de yarısının çöktüğü belirtiliyor.
Binanın depremden önceki görüntüsü...