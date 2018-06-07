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Adana'da 200 kişi birbirine girdi

DHA

Adana'da minibüs ve otobüs hattı sahiplerinin güzergah tartışması, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 kişi birbirine girdi.

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    Adana'da minibüs ve otobüs hattı sahiplerinin güzergah tartışması, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü.
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    Kent içi yolcu taşımacılığı yapan Yeşilevler Kooperatifi üyesi minibüsçülerle, halk otobüsü üyeleri güzergah yüzünden tartıştı.
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    Her iki tarafında kendi üyelerini çağırmasıyla yaklaşık 200 kişi aynı bölgede toplandı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran tarafları bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı.
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    1 kişinin başından, çok sayıda kişi de hafif yaralandı. Kavgada bazı otobüs ve minibüslerde zarar gördü.
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    Her iki tarafta birbirini suçlayan açıklamalar yaparken, polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.
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