Adana'da 30 yıllık bakkaldan milyonluk vurgun: Sırra kadem bastı

"KENDİ KARDEŞİM YAPAR, O YAPMAZDI"

40 yıldır S.E.’yi tanıyan esnaf Serhan Direk ise olay yaşanmadan önce kendisine çok güvendiğini, böyle bir işi asla yapacak biri olmadığını düşündüğünü söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişi 30 yıldır tanıdığımız, aile dostumuzdur. Aramızda bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadı. Kendi kardeşim böyle bir işi yapar, bu kişi ise asla yapmazdı; o kadar güveniyorduk.

Bana gelip, ‘Altın ve paran bende kalsın’ diyerek emanet aldı. Ancak şimdi kendisini arıyoruz ama bulamıyoruz. Eşi, dostu ve akrabaları da sahip çıkmıyor. Eşini ve çocuklarını mahallede bırakıp kaçtı.

Mahalledebirçok kişiyi dolandırdı; bildiğim kadarıyla 70-80 kişiyi dolandırdı. Bu olayın ortaya çıkmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyor, şahsın bulunmasını talep ediyoruz.

Büyük bir stres altındayız, büyük paralarımız gitti. Bütün mahalleden, akrabalarından aldığı paralarla kayboldu."