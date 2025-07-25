Adana'da 30 yıllık bakkaldan milyonluk vurgun: Sırra kadem bastı
Adana'da 30 yıldır aynı mahallede bakkal dükkanı işleten S.E.’nin toptan gıda ticaretinden kar vaadiyle altın, nakit para ve banka kartlarını topladığı müşterilerinin milyonlarca lirasıyla kayıplara karıştığı öne sürüldü.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde yaklaşık 30 yıldır bakkal işleten S.E., iddiaya göre mahalleliye pirinç, bulgur, meşrubat ve yağ gibi temel gıda ürünlerinin toptan ticaretini yaptığını söyledi.
S.E., gelen vatandaşlara bu işe ortak olabileceklerini, elde edilen karı paylaşarak birlikte kazanç sağlayacaklarını vadetti.