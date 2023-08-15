Adana'da 50 dereceyi aşan sıcaklıkta güneşte tost pişirdiler

Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı Adana'da güneşte ısınan sac tavada sucuk ve yumurta pişirerek Adana tostu hazırlandı.

Adana'da 50 dereceyi aşan sıcaklıkta güneşte tost pişirdiler - 1

Adana'da hissedilen hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da 50 dereceyi aşan sıcaklıkta güneşte tost pişirdiler - 2

Mehmet Karaca ile Mahmut Kurt, Basra sıcaklarıyla birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı kentte güneş altında ısınan sacda sucuk ve yumurta pişirerek Adana Tostu hazırladı.

Adana'da 50 dereceyi aşan sıcaklıkta güneşte tost pişirdiler - 3

Karaca ve Kurt, güneşin altında 2 saat bekletilen sacda pişen ürünleri ekmekle buluşturup ütüyle presledi.

Adana'da 50 dereceyi aşan sıcaklıkta güneşte tost pişirdiler - 4

Adana’da ilk defa bu sıcakta Adana Tostu hazırladığını dile getiren Mahmut Kurt, “Çok gurur duyuyorum, tost da oldukça lezzetli hale geldi. Bütün herkes bu memleketin sıcağını görsün, yandık.” dedi.

Adana'da 50 dereceyi aşan sıcaklıkta güneşte tost pişirdiler - 5

HAVA SICAKLIĞINI GÖSTERMEK İSTEDİK

Mehmet Karaca ise kentin tarihe geçecek sıcaklar yaşadığını vurgulayarak, “Nasıl bir şehirde yaşadığımızı insanlara göstermek için hava sıcaklığı ile tost pişirdik." dedi.

Adana'da 50 dereceyi aşan sıcaklıkta güneşte tost pişirdiler - 6

"Hep ateş üzerinde pişirdiğimiz tostu, Adana’nın güneşinde 2 saat önce ısıtmış olduğumuz sac tavanın üzerinde pişirdik." ifadelerini kullanan Karaca, "Bu sıcakta piştiği için sonuçtan memnunuz, afiyetle yedik. Yüzde 80 civarında güzel bir sonuç aldık. Sac biraz daha sıcakta beklese kalan yüzde 20’lik sonucu da karşılardık." diye konuştu.

Adana'da 50 dereceyi aşan sıcaklıkta güneşte tost pişirdiler - 7
Adana'da 50 dereceyi aşan sıcaklıkta güneşte tost pişirdiler - 8
Adana'da 50 dereceyi aşan sıcaklıkta güneşte tost pişirdiler - 9
Adana'da 50 dereceyi aşan sıcaklıkta güneşte tost pişirdiler - 10
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