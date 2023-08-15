Adana'da 50 dereceyi aşan sıcaklıkta güneşte tost pişirdiler

"Hep ateş üzerinde pişirdiğimiz tostu, Adana’nın güneşinde 2 saat önce ısıtmış olduğumuz sac tavanın üzerinde pişirdik." ifadelerini kullanan Karaca, "Bu sıcakta piştiği için sonuçtan memnunuz, afiyetle yedik. Yüzde 80 civarında güzel bir sonuç aldık. Sac biraz daha sıcakta beklese kalan yüzde 20’lik sonucu da karşılardık." diye konuştu.