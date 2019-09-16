Adana'da araçların her yerinden kaçak sigara çıktı (7 bin paket)
Anadolu Ajansı
Adana'da iki aracın bir çok yerine gizlenmiş yaklaşık 7 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Yakalanan 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
-
1Adana’da polis şüphe üzerine kontrol amaçlı durdurduğu bir aracın kapı, tampon, bagaj ve koltuğuna gizlenmiş 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
-
2Emniyet ekiplerince, D-400 karayolunun Merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, şüphe üzerine Ö.B. yönetimindeki cip ile N.G. idaresindeki otomobili durdurdu.
-
3Ekip, yaptıkları incelemede araçların kapı, koltuk, bagaj, torpido ve tamponuna gizlenmiş 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
-
4Bunun üzerine araç sürücüleri ile yanlarındaki eşleri V.G. ve D.B. gözaltına alındı.
-
5Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.
-
6
-
7