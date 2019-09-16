NTV

Adana'da araçların her yerinden kaçak sigara çıktı (7 bin paket)

Anadolu Ajansı

Adana'da iki aracın bir çok yerine gizlenmiş yaklaşık 7 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Yakalanan 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

  • 1

    Adana’da polis şüphe üzerine kontrol amaçlı durdurduğu bir aracın kapı, tampon, bagaj ve koltuğuna gizlenmiş 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
  • 2

    Emniyet ekiplerince, D-400 karayolunun Merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, şüphe üzerine Ö.B. yönetimindeki cip ile N.G. idaresindeki otomobili durdurdu.
  • 3

    Ekip, yaptıkları incelemede araçların kapı, koltuk, bagaj, torpido ve tamponuna gizlenmiş 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
  • 4

    Bunun üzerine araç sürücüleri ile yanlarındaki eşleri V.G. ve D.B. gözaltına alındı.
  • 5

    Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.
  • 6

  • 7

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin