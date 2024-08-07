Adana’da art arda meydana gelen 3 deprem ne anlama geliyor? “Biriken stres ve enerji ilerliyor”
Adana’da bu sabah saatlerinde art arda 3 deprem meydana geldi. Sarsıntılar vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Peki Adana’da meydana gelen depremler ne anlama geliyor? Adana’yı bekleyen büyük bir deprem tehlikesi var mı? Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu sabah meydana gelen depremlerin Saimbeyli Fayı’nın güney ucundaki fay parçalarının aktivitesini gösterdiğini söyledi. Sözbilir, 6 Şubat 2023’teki depremlerin stres transferine neden olduğunu belirterek, Adana’nın deprem tehlikesi en yüksek kentlerden biri olduğuna dikkat çekti.
Adana’da bu sabah 3 ayrı depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kozan ilçesinde saat 05.32’de 4,6, 05.33’te 4,5 ve 05.34’te 4,0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi.