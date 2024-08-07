Adana’da art arda meydana gelen 3 deprem ne anlama geliyor? “Biriken stres ve enerji ilerliyor”

Adana’da bu sabah saatlerinde art arda 3 deprem meydana geldi. Sarsıntılar vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Peki Adana’da meydana gelen depremler ne anlama geliyor? Adana’yı bekleyen büyük bir deprem tehlikesi var mı? Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu sabah meydana gelen depremlerin Saimbeyli Fayı’nın güney ucundaki fay parçalarının aktivitesini gösterdiğini söyledi. Sözbilir, 6 Şubat 2023’teki depremlerin stres transferine neden olduğunu belirterek, Adana’nın deprem tehlikesi en yüksek kentlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Adana’da art arda meydana gelen 3 deprem ne anlama geliyor? “Biriken stres ve enerji ilerliyor” - 1

Adana’da bu sabah 3 ayrı depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kozan ilçesinde saat 05.32’de 4,6, 05.33’te 4,5 ve 05.34’te 4,0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi.

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Adana’da art arda meydana gelen 3 deprem ne anlama geliyor? “Biriken stres ve enerji ilerliyor” - 2

ADANA’DAKİ 3 DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana’da 1’er dakika arayla peş peşe yaşanan depremlere ilişkin konuştu.

Adana’da art arda meydana gelen 3 deprem ne anlama geliyor? “Biriken stres ve enerji ilerliyor” - 3

“Adana, her ne kadar il merkezinden doğrudan diri bir fay içermiyor olsa da il merkezinin yakın doğusunda Misis Fayı, Karataş Fayı, Yumurtalık Fayı, İskenderun-Düziçi Fayı, Topraklale Fayı, kuzeyinde Ecemiş Fayı, Saimbeyli Fayı ve Sayrun Fayı, güneyinde Kıbrıs Yayı'nın varlığı nedeniyle deprem tehlikesi yüksek illerimizden biridir.” diyen Sözbilir, bu sabah meydana gelen depremlerin, Saimbeyli Fayı'nın güney ucundaki fay parçalarının aktivitesini gösterdiğini söyledi.

Adana’da art arda meydana gelen 3 deprem ne anlama geliyor? “Biriken stres ve enerji ilerliyor” - 4

Sözbilir, “Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezleri oluşan depremlerin sol yanal doğrultu atımlı faylanma mekanizmasına sahip olduğuna dair veriler içerdiğini belirtmektedir.” diye konuştu.

Adana’da art arda meydana gelen 3 deprem ne anlama geliyor? “Biriken stres ve enerji ilerliyor” - 5

“BİRİKEN STRES VE ENERJİ İLERLİYOR”

Adana'daki depremlerin, tetiklenen fayların varlığını göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, şöyle devam etti:

“Doğal olarak 6 Şubat depremlerinde kırılan fay parçalarının uçlarında biriken stres ve enerji transferinin, Göksun'un güneyinde Adana, Çelikhan'ın kuzeyinde Elazığ ve Bingöl'e, Doğanşehir'in kuzeyinde Malatya, batıya doğru Kahramanmaraş, doğu ve güneye doğru ise Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Hatay'a doğru ilerlediği belirtilebilir.”

Adana’da art arda meydana gelen 3 deprem ne anlama geliyor? “Biriken stres ve enerji ilerliyor” - 6

“Bu durumda depreme hazırlık konusuna hız verilmesi, il düzeyinde deprem master planlarının yapılması, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi ve İl Afet ve Risk azaltma planlarında (İRAP) tanımlanan eylemlerin zamanında yerine getirilmesi hayati derecede önem arz etmektedir.”

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