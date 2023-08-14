Adana'da aşırı sıcaklar trafoyu yaktı

Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği Adana’da trafolar yandı, elektrik telleri şerare yaptı.

Adana'da aşırı sıcaklar trafoyu yaktı - 1

Türkiye’nin Basra sıcaklarının etkisi altına girmesiyle birlikte Adana’da hava sıcaklığı 46 dereceye çıktı.

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Adana'da aşırı sıcaklar trafoyu yaktı - 2

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti.

Sıcakların artmasıyla birlikte vatandaş 24 saat klima çalıştırmaya başladı.

Adana'da aşırı sıcaklar trafoyu yaktı - 3

Bu duruma dayanamayan birçok trafo yandı. Gülbahçesi Mahallesi'nde trafodan önce duman çıkması sonra da yanması vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Adana'da aşırı sıcaklar trafoyu yaktı - 4

Yanan trafo mahallede paniğe neden olurken itfaiye ekipleri yanan trafoyu söndürdü.

Adana'da aşırı sıcaklar trafoyu yaktı - 5

Aşırı sıcaklardan dolayı elektik telleri de sürekli şerare yaptı.

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