Adana'da başlık parası eylemi: "Kibar Feyzo bugünleri anlattı"

Başlık parası yüzünden sevdiğine kavuşamadığını ileri süren 22 yaşındaki Ahmet Yüksel, "Benim gibi nice gençler var, evlenmek isteyip de evlenemiyor. Maddi gücün varsa yaşın önemi yok." dedi.

"Bu devirde her şey paraya bakıyor. Bizim önümüz kapanıyor." diye konuşan Yüksel, "Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçıyoruz. Şu an bir kız istemede 500, 600 bin ve 1 milyon lirayı bulan başlık parası isteniyor. Bu insanlık mı? Bizim önümüzü kapatmayın." ifadelerini kullandı.