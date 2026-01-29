Adana'da başlık parası eylemi: "Kibar Feyzo bugünleri anlattı"
İHA
Adana'da bir grup genç, başlık parası eylemi yaptı. Evlenmek için kendilerinden bir milyon lira istendiğini söyleyen gençler, "700 bin liradan başlayan fiyatlarla başlık parası" ve "Mal değiliz satılalım" yazılı dövizler taşıdı.
Adana'da başlık parası eylemi yapıldı.
Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Koza, Anadolu mahallerinde yaşayan bazı gençler evlenmek istedikleri zaman kız tarafının başlık parası istemesi nedeniyle eylem yaptı.
1 milyon liraya kadar dayanan başlık paraları yüzünden evlenemediklerini ileri süren gençler, ellerinde pankartlarla merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'ne çıktı.
Gençlerin hazırladıkları pankartlarda, "Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı.", "700 bin liradan başlayan fiyatlarla başlık parası.", "Mal değiliz satılalım.", "Başlık parası kalkacak." yazdığı görüldü.
"BAŞLIK PARASI YÜZÜNDEN EVLENEMEDİM"
Başlık parası yüzünden sevdiğine kavuşamadığını ileri süren 22 yaşındaki Ahmet Yüksel, "Benim gibi nice gençler var, evlenmek isteyip de evlenemiyor. Maddi gücün varsa yaşın önemi yok." dedi.
"Bu devirde her şey paraya bakıyor. Bizim önümüz kapanıyor." diye konuşan Yüksel, "Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçıyoruz. Şu an bir kız istemede 500, 600 bin ve 1 milyon lirayı bulan başlık parası isteniyor. Bu insanlık mı? Bizim önümüzü kapatmayın." ifadelerini kullandı.