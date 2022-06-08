Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması

Haberler - DHA 08.06.2022 - 18:46 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 19:34
Birinci Acılı Tost Yeme Yarışması, Adana'da düzenlendi.
Yarışmadaki tostları kimisi bayıla bayıla yedi kimisi de gerçekten bayıldı...
İşte yarışmadan görüntüler;
Adana'da düzenlenen acılı tost yeme yarışmasında ilginç anlar yaşandı.
Bu yıl ilki düzenlenen Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması düzenleneceği geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan duyuruldu.
Duyurunun ardından belirlenen 7 yarışmacıya özel tostlar hazırlandı.
1'i kadın, 6 yarışmacı tostları yerken renkli görüntüler oluştu.
Yarışmacıların kıyasıya mücadelesi, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.
Yarışmaya damgasını vuran olay ise bir kişi tost yediği sırada fenalaşması oldu.
Yarışmacılardan İsa Çetinkaya, beşinci tostunu yerken fenalaşarak bayıldı.
Çetinkaya’ya restoran çalışanları müdahale ederek su döküp ayıltmaya çalıştı.
Çetinkaya, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çetinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yarışmada 7 acılı Adana tostu yiyen Hakan Kısa birinci oldu.
Kısa’ya para ödülü ve oyun konsolu verildi.