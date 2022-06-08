Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması

Adana'da bu yıl birincisi düzenlenen Acılı Tost Yeme Yarışması'nda biri kadın 7 kişi kıyasıya mücadele etti. Yarışmada 7 acılı Adana tostu yiyen Hakan Kısa birinci olurken bir kişi de beşinci tostunu yerken fenalaşarak bayıldı.

Haberler - DHA 08.06.2022 - 18:46 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 19:34

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 1

Birinci Acılı Tost Yeme Yarışması, 'da düzenlendi.

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 2

Yarışmadaki tostları kimisi bayıla bayıla yedi kimisi de gerçekten bayıldı...

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 3

İşte yarışmadan görüntüler;

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 4

Adana'da düzenlenen acılı tost yeme yarışmasında ilginç anlar yaşandı.

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 5

Bu yıl ilki düzenlenen Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması düzenleneceği geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan duyuruldu.

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 6

Duyurunun ardından belirlenen 7 yarışmacıya özel tostlar hazırlandı.

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 7

1'i kadın, 6 yarışmacı tostları yerken renkli görüntüler oluştu.

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 8

Yarışmacıların kıyasıya mücadelesi, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 9

Yarışmaya damgasını vuran olay ise bir kişi tost yediği sırada fenalaşması oldu. 

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 10

Yarışmacılardan İsa Çetinkaya, beşinci tostunu yerken fenalaşarak bayıldı.

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 11

Çetinkaya’ya restoran çalışanları müdahale ederek su döküp ayıltmaya çalıştı.

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 12

Çetinkaya, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Çetinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 13

Yarışmada 7 acılı Adana tostu yiyen Hakan Kısa birinci oldu. 

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 14

Kısa’ya para ödülü ve oyun konsolu verildi.

Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 15
Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 16
Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 17
Adana'da 'bayıltan' Acılı Tost Yeme Yarışması - 18

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