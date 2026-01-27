Adana'da butiğe kurşun yağmuru: "Canımdan endişeliyim"

Yaklaşık üç yıl önce anaokulu öğretmenliğini bırakan Nida Palalı, geçimi sağlamak için kadın giyim mağazası açtı.

Olay gecesini anlatan iş yeri sahibi Palalı," Cumartesi gecesi uyuduğum sırada polisin telefonuna uyandım. İş yerimin kurşunlandığı söylendi. Geldim, ekiplerimiz herkes buradaydı. İş yerime tam 10 kez silah sıkmışlar. Bundan dolayı çok yıprandım. Canımdan endişeliyim, korkuyorum. İş yerimi açamıyorum" ifadelerini kullandı.