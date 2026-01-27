Adana'da butiğe kurşun yağmuru: "Canımdan endişeliyim"
27.01.2026 09:46
İHA
Adana'da bir butik giyim mağazası kurşun yağmuruna tutuldu. İş yeri sahibi saldırı nedeniyle müşterilerinin mağazaya gelmekten korktuğunu söylerken, polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Adana'da bir mağazaya yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, 17 Ocak Cumartesi günü Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir kadın giyim mağazasında meydana geldi.
İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler gece saatlerinde Nida Palalı'ya (48) ait iş yerini hedef aldı.
10 EL ATEŞ ETTİLER
Yaklaşık 10 el ateş eden şüpheliler, kaçarak izini kaybettirdi.
Kurşunlar vitrin camını delerek iş yerinin duvarlarına isabet etti.
"CANIMDAN ENDİŞELİYİM"
Yaklaşık üç yıl önce anaokulu öğretmenliğini bırakan Nida Palalı, geçimi sağlamak için kadın giyim mağazası açtı.
Olay gecesini anlatan iş yeri sahibi Palalı," Cumartesi gecesi uyuduğum sırada polisin telefonuna uyandım. İş yerimin kurşunlandığı söylendi. Geldim, ekiplerimiz herkes buradaydı. İş yerime tam 10 kez silah sıkmışlar. Bundan dolayı çok yıprandım. Canımdan endişeliyim, korkuyorum. İş yerimi açamıyorum" ifadelerini kullandı.
"MÜŞTERİLERİM GELMİYOR"
Düşmanı olmadığını anlatan Palalı, "Duyan bilen varsa bana yardımcı olmasını istiyorum. Kimseyle bir sıkıntım yok, herhangi bir tehdit mesajı da almadım. Kimseyle sıkıntı yaşayan birisi değilim, işimle gücümle uğraşan biriyim." dedi.
Polis saldırganları arıyor.