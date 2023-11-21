Adana'da çamaşır makinesinden makineli tüfek çıktı

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavganın ardından evlere baskın düzenledi. Bir haftada 73 silah ele geçirilirken, çamaşır makinesine gizlenmiş hafif makineli tüfek (Uzi) de bulundu.

Adana'da çamaşır makinesinden makineli tüfek çıktı - 1

11 Kasım'da Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda husumetli iki grup, sokak ortasında çatışmaya başladı. 

Kimsenin yaralanmadığı silahlı kavganın adından şüpheliler olay yerinden kaçarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ihbarlar üzerine şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da çamaşır makinesinden makineli tüfek çıktı - 2

Operasyon kapsamında Hasan Y.’nin evine baskın yapan polis, çamaşır makinesine gizlenmiş 1 hafif makineli tüfek, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile çelik yelek ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Adana'da çamaşır makinesinden makineli tüfek çıktı - 3

"BENİM DEĞİL, KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUM"

Gözaltına alınan şüpheli Hasan Y., sorgusunda silahların kendisine ait olmadığını, çamaşır makinesine kimin koyduğunu bilmediğini öne sürdü.

Adana'da çamaşır makinesinden makineli tüfek çıktı - 4

Yapılan uygulama ve baskınlarda 5’i kurusıkı 58 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 1651 fişek ile 480 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana'da çamaşır makinesinden makineli tüfek çıktı - 5

Öte yandan, operasyonlarda yakalanan14 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

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