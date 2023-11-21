Adana'da çamaşır makinesinden makineli tüfek çıktı
Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavganın ardından evlere baskın düzenledi. Bir haftada 73 silah ele geçirilirken, çamaşır makinesine gizlenmiş hafif makineli tüfek (Uzi) de bulundu.
11 Kasım'da Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda husumetli iki grup, sokak ortasında çatışmaya başladı.
Kimsenin yaralanmadığı silahlı kavganın adından şüpheliler olay yerinden kaçarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ihbarlar üzerine şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.