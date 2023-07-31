Adana’da cenazeler karıştı | Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler

Adana’da teşhis edilmeden teslim alınan cenaze başkasına ait çıktı. Erdoğan Mertkan’ın defnedilen cenazesi, gömüldüğü mezarlıktan çıkartılıp, yeniden toprağa verildi.

Adana’da cenazeler karıştı | Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler - 1

Adana’da karışan cenaze mezardan çıkartılıp, yeniden toprağa verildi.

Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Vedat Gök'ün ailesi, bu sabah cenazelerini almaya geldi.

Gök ailesi, teşhis etmeden cenazeyi hastane morgundan teslim aldı.

Cenaze, Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.

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Adana’da cenazeler karıştı | Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler - 2

Daha sonra aynı morga, gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp, hastanede yaşamını yitiren Erdoğan Mertkan'ın yakınları geldi.

Yakınları, teşhis sırasında cenazesinin Mertkan’a ait olmadığını anladı.

İnceleme sonucunda, Vedat Gök'ün cenazesi yerine yakınlarına Erdoğan Mertkan’ın cenazesinin teslim edildiği ortaya çıktı.

Adana’da cenazeler karıştı | Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler - 3

Morg görevlileri, Gök ailesi ile görüşüp, durumu bildirdi.

Mertkan’ın defnedilen cenazesi, gömüldüğü yerden çıkartılarak yakınlarına teslim edildi.

Adana’da cenazeler karıştı | Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler - 4

Mertkan’ın cenazesi, yeniden Kozan mezarlığında, Gök’ün cenazesi ise Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.

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