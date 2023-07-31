Adana’da cenazeler karıştı | Mezardan çıkarıp yeniden toprağa verdiler
Adana’da teşhis edilmeden teslim alınan cenaze başkasına ait çıktı. Erdoğan Mertkan’ın defnedilen cenazesi, gömüldüğü mezarlıktan çıkartılıp, yeniden toprağa verildi.
Adana’da karışan cenaze mezardan çıkartılıp, yeniden toprağa verildi.
Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Vedat Gök'ün ailesi, bu sabah cenazelerini almaya geldi.
Gök ailesi, teşhis etmeden cenazeyi hastane morgundan teslim aldı.
Cenaze, Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.