Adana’da çeteye şafak baskını: 15 şüpheli tutuklandı

Adana’da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 52 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 15’i tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartı ile 30 kişi ise serbest bırakıldı.

Adana’da çeteye şafak baskını: 15 şüpheli tutuklandı - 1

Adana’da silah ticareti yapan şebekeye operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte silah ve mühimmat yapan şebekeyi deşifre etti.

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Adana’da çeteye şafak baskını: 15 şüpheli tutuklandı - 2

Şebekeye üye olduğu saptanan 45 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından 2 Aralık’ta şafak vakti, önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda şebeke üyesi 45 şüpheli gözaltına alındı.
Adana’da çeteye şafak baskını: 15 şüpheli tutuklandı - 3

Adreslerde yapılan aramalarda 52 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve farklı çaplarda 803 mermi ele geçirildi.

Adana’da çeteye şafak baskını: 15 şüpheli tutuklandı - 4

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adana’da çeteye şafak baskını: 15 şüpheli tutuklandı - 5

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüphelilerden 17’si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 28’i adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’i tutuklandı, 13’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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