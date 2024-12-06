Adana’da çeteye şafak baskını: 15 şüpheli tutuklandı
Adana’da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 52 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 15’i tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartı ile 30 kişi ise serbest bırakıldı.
Adana’da silah ticareti yapan şebekeye operasyon yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte silah ve mühimmat yapan şebekeyi deşifre etti.