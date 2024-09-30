Adana’da cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı: “Narin ve Sıla’ya üzülürken bu olay başımıza geldi”
Adana’da M.M. isimli kişi, kiracısının 8 yaşındaki erkek torunu E.B.’ye iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Olayı öğrenen mahalleli, M.M.’yi linç etmek istedi. Öfkeli kalabalığın elinden polis tarafından kurtarılan M.M.’nin evinin duvarlarına sprey boyayla yazılar yazıldı, camları taşlandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan adam tutuklandı. Küçük çocuğun babası, “Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi.” dedi.
Adana’da cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı.
Olay, 1 Eylül günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşandı.
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