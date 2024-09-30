Adana’da cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı: “Narin ve Sıla’ya üzülürken bu olay başımıza geldi”

Adana’da M.M. isimli kişi, kiracısının 8 yaşındaki erkek torunu E.B.’ye iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Olayı öğrenen mahalleli, M.M.’yi linç etmek istedi. Öfkeli kalabalığın elinden polis tarafından kurtarılan M.M.’nin evinin duvarlarına sprey boyayla yazılar yazıldı, camları taşlandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan adam tutuklandı. Küçük çocuğun babası, “Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi.” dedi.

Adana’da cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı: “Narin ve Sıla’ya üzülürken bu olay başımıza geldi” - 1

Adana’da cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı.

Olay, 1 Eylül günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşandı.

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Adana’da cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı: “Narin ve Sıla’ya üzülürken bu olay başımıza geldi” - 2

Taşınmak için hazırlık yapan anneannesi F.C.’nin yanına giden E.B., sokakta oynadığı sırada topu üst kattaki ev sahibi M.M.’nin balkonuna düştü.

Balkona çıkan M.M., “Gel, topunu vereyim.” diyerek E.B.’yi yanına çağırdı.

Adana’da cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı: “Narin ve Sıla’ya üzülürken bu olay başımıza geldi” - 3

M.M., iddiaya göre, E.B.’ye, cinsel istismarda bulunup, kimseye söylememesi için de tehdit etti.

Durumu kimseyle paylaşamayan E.B., 8 Eylül’de olayı anneannesi ve babası O.B.’ye anlattı.
Adana’da cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı: “Narin ve Sıla’ya üzülürken bu olay başımıza geldi” - 4

MAHALLELİ EVİ BASTI

Olayı öğrenen mahalleli, oto tamircisi M.M.’nin evini bastı.

Kalabalık grup, sokağa çıkan M.M.’ye linç girişiminde bulundu.

Polisin müdahalesiyle linç edilmekten kurtulan M.M. hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından E.B.’nin ailesinin şikayeti üzerine, gözaltına alındı.

Adana’da cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı: “Narin ve Sıla’ya üzülürken bu olay başımıza geldi” - 5

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kimliği belirsiz kişiler, M.M.’nin evini taşlayıp, duvarlarına da sprey boyayla “çocuk tacizcisi”, “Daha 8 yaşında”, “Adalet sağlanacak” gibi yazılar yazdı.
Adana’da cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı: “Narin ve Sıla’ya üzülürken bu olay başımıza geldi” - 6

“NARİN VE SILA’YA ÜZÜLÜRKEN BU OLAY BAŞIMIZA GELDİ”

Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu anlatan baba O.B., “Biz, olayı sonradan öğrendik. Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi.” dedi.

Oğlunun psikolojik tedavi gördüğünü anlatan baba O.B., “Eşi, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadığımızı söylüyormuş komşularına. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz.” diye konuştu.
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