Adana'da 'Cono'ların yaşadığı mahallede silahlı çatışma

Adana'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alarak, birbirlerine ateş açtı. Olay, polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle son buldu.

Haberler - DHA 16.10.2021 - 12:36 | Son Güncelleme : 16.10.2021 - 12:41

Adana'da 'Cono'ların yaşadığı mahallede silahlı çatışma - 1
Adana'da yoğunlukla 'Cono' aşiretine mensup kişilerin yaşadığı, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, perşembe günü iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Adana'da 'Cono'ların yaşadığı mahallede silahlı çatışma - 2
Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti.
Adana'da 'Cono'ların yaşadığı mahallede silahlı çatışma - 3
Bu sırada mahalleli ise panik yaşadı.
Adana'da 'Cono'ların yaşadığı mahallede silahlı çatışma - 4
Silahlı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.
Adana'da 'Cono'ların yaşadığı mahallede silahlı çatışma - 5
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Adana'da 'Cono'ların yaşadığı mahallede silahlı çatışma - 6

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